Цена барреля Brent превысила $47 впервые за неделю

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,6% и составила $47,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $47 за баррель 20 июня 2017 года.

Российская валюта не отреагировала на рост цен на нефть. Так, курс доллара по состоянию на 18:22 мск вырос на 15 коп., до 58,92 руб., а курс евро - на 84 коп, до 66,56 руб.