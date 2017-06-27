Мантуров 5 июля представит предложения по обновлению комплекса машиностроения

Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератакиМеждународная панорама 27 июня, 19:32
Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вирусаЭкономика и бизнес 27 июня, 19:30
Мутко: доклад Гарсии подтвердил правомерность получения Россией ЧМ-2018Спорт 27 июня, 19:27
Гончар и Малкин привезут Кубок Стэнли в Москву в июлеСпорт 27 июня, 19:24
Международный военно-морской салон. ДосьеБиографии и справки 27 июня, 19:19
Работа под наблюдением: РУСАДА разрешено проводить допинг-тестированиеСпорт 27 июня, 19:18
UKAD приветствует решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестовСпорт 27 июня, 19:13
В Москве пройдет распродажа в помощь детям с заболеваниями печениСоциальная ответственность 27 июня, 19:02
Сорокин: доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИСпорт 27 июня, 18:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров по поручению президента РФ Владимира Путина представит 5 июля на заседании Совета по стратегическому развитию предложения по технологическому обновлению машиностроительного комплекса.
"На 5 июля намечен Совет по стратегическому развитию и приоритетным национальным проектам. На его заседании прошу главу Минпромторга Дениса Валентиновича Мантурова представить предложения о том, как более эффективно организовать эту работу", - сказал Путин на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".
Необходимо ускорить обновление оборудования машиностроительного комплекса за счет внедрения программ инновационного развития предприятий и повышения экологичности производств, использования цифровых технологий, поставил задачу глава государства.
Как заявил президент, в последние годы большинство предприятий машиностроительного комплекса смогли приспособиться к внешним ограничениям и сконцентрировали ресурсы на приоритетных направлениях своей работы. "За 5 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился выпуск грузовых вагонов на 86,8%, пассажирских вагонов - на 56,9%, автобусов - на 30 с лишним процентов, грузовых автомобилей - на 18 с лишним процентов, легковых автомобилей - на 20 с лишним процентов и тракторов - на 15,3%", - сказал Путин.
Глава государства также отметил, что в прошлом году объем производства в оборонно-промышленном комплексе вырос для военной продукции на 9,5%, для гражданской - почти на 17%. По словам Путина, необходимо проводить диверсификацию ОПК, наращивать инвестиции в эту сферу в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. "Минпромторг уже развернул эту работу, она идет своим чередом и приносит свои результаты, однако мощности оборонки способны на большее",- считает он.