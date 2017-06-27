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Мантуров 5 июля представит предложения по обновлению комплекса машиностроения

Экономика и бизнес
27 июня, 18:34 UTC+3 ИЖЕВСК 27, июня. /ТАСС

Соответствующее поручение министру промышленности и торговли дал президент РФ Владимир Путин

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ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров по поручению президента РФ Владимира Путина представит 5 июля на заседании Совета по стратегическому развитию предложения по технологическому обновлению машиностроительного комплекса.

"На 5 июля намечен Совет по стратегическому развитию и приоритетным национальным проектам. На его заседании прошу главу Минпромторга Дениса Валентиновича Мантурова представить предложения о том, как более эффективно организовать эту работу", - сказал Путин на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Необходимо ускорить обновление оборудования машиностроительного комплекса за счет внедрения программ инновационного развития предприятий и повышения экологичности производств, использования цифровых технологий, поставил задачу глава государства.

Как заявил президент, в последние годы большинство предприятий машиностроительного комплекса смогли приспособиться к внешним ограничениям и сконцентрировали ресурсы на приоритетных направлениях своей работы. "За 5 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился выпуск грузовых вагонов на 86,8%, пассажирских вагонов - на 56,9%, автобусов - на 30 с лишним процентов, грузовых автомобилей - на 18 с лишним процентов, легковых автомобилей - на 20 с лишним процентов и тракторов - на 15,3%", - сказал Путин.

Глава государства также отметил, что в прошлом году объем производства в оборонно-промышленном комплексе вырос для военной продукции на 9,5%, для гражданской - почти на 17%. По словам Путина, необходимо проводить диверсификацию ОПК, наращивать инвестиции в эту сферу в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. "Минпромторг уже развернул эту работу, она идет своим чередом и приносит свои результаты, однако мощности оборонки способны на большее",- считает он.

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