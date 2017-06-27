Кибератака не помешала суду заслушать "Роснефть" и АФК "Система"

УФА, 27 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии во вторник начал рассмотрение по существу иска "Роснефти" к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" в результате реорганизации нефтяной компании в 2014 году. Суд заслушал позиции сторон по иску, рассмотрел ряд ходатайств и объявил перерыв до 12 июля.

В разгар судебного заседания "Роснефть" сообщила о "мощной хакерской атаке" на свои серверы, выразив надежду, что это не связано с текущими судебными процедурами.

Petya атаковал "Роснефть"

В связи с кибератакой на свои серверы "Роснефть" обратилась в правоохранительные органы. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что компания и ее дочерние общества работают в штатном режиме. В компании отметили, что хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако, благодаря тому, что компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены.

Руководитель международного исследовательского подразделения "Лаборатории Касперского" Костин Райю написал в своем Twitter, что вирус-вымогатель Petya, атаковавший компьютеры "Роснефти", затронул большое количество стран по всему миру.

Взаимные пикировки

Представители "Роснефти" и АФК "Система" в суде озвучили свои версии того, как проходила реорганизация "Башнефти". "Роснефть" считает, что АФК "Система" и "Система-Инвест" понимали, что незаконно владеют акциями башкирской нефтяной компании, однако выводили из нее активы и финансовые средства. По мнению "Роснефти", во время реорганизации "Башнефти" в 2014 году компании был нанесен ущерб в 170,6 млрд руб. (с учетом курсовых разниц).

АФК "Система", в свою очередь, считает доводы "Роснефти" несостоятельными и необоснованными. "Действия АФК "Система" в ходе реорганизации не были и не могли быть направлены на причинение "Башнефти" так называемых убытков, целью реорганизации была подготовка к IPO в интересах всех акционеров компании. Отсутствует какая бы то ни было причинно-следственная связь между так называемыми убытками и действиями АФК "Система", - заявил представитель АФК.

По мнению "Системы", взыскание убытков за погашенные акции приведет к неосновательному обогащению "Роснефти" как нынешнего владельца акций "Башнефти" ("Роснефть" контролирует 57,7% уставного капитала башкирской компании).

Активы АФК "Система", арестованные судебными приставами по иску "Роснефти" и "Башнефти", оцениваются в 185 млрд руб. Под арест попали 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% Башкирской энергосетевой компании (БЭСК).

Без третьих лиц

Судья Ирина Нурисламова во вторник отклонила целый ряд ходатайств АФК "Система". Так, суд отказал в привлечении к делу в качестве третьих лиц Росимущества и старшего вице-президента АФК "Система" Всеволода Розанова. Аналогичное ходатайство в отношении первого вице-президента АФК "Система" Феликса Евтушенкова суд рассмотрит на следующем заседании.

Розанов, в частности, ходатайствовал о вступлении в дело на основании того, что являлся членом совета директоров "Башнефти" и голосовал за реорганизацию, уменьшение уставного капитала и погашении акций "Башнефти", а также за увеличение уставного капитала "Башнефти" путем размещения по открытой подписке обыкновенных именных акций взамен ранее погашенных на заседании совета директоров "Башнефти" 3 июля 2014 года.

Кроме того, башкирский суд отказал АФК "Система" в приостановке производства по делу с "Роснефтью" в связи с ожиданием решения Замоскворецкого районного суда Москвы, где проводится оценка представленного "Роснефтью" доказательства - переписки топ-менеджеров "Башнефти" о реорганизации компании и нотариального протокола. Переписка бывших топ-менеджеров "Башнефти" и АФК "Система" была приобщена к материалам дела в ходе предварительного судебного заседания 6 июня по ходатайству "Роснефти". "Роснефть" и соистцы выступали против удовлетворения этих ходатайств "в связи с отсутствием правовых оснований". "Система" намерена обжаловать решения башкирского арбитража.

Переписка, по мнению нефтяной компании, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства и нанесении ущерба "Башнефти" при реорганизации компании. 15 июня АФК "Система" подала заявление в Замоскворецкий районный суд о признании незаконным и отмене нотариального действия по заверению переписки менеджеров. Заседание назначено на 10 июля.

Суть иска

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными. По мнению компании, все указанные в иске действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти". При этом основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков заявлял, что верит в позитивный исход судебного разбирательства с "Роснефтью".

Тем не менее 22 июня "Система" предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений в письме "Системы" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".