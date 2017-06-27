Рынок ОСАГО сможет "продержаться" без повышения тарифа до конца 2018 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рынок "автогражданки" сможет выдерживать убыточность без повышения тарифа ОСАГО до конца 2018 года. Такой прогноз на пресс-конференции в ТАСС озвучил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

"Если государством, Центральным банком будет принято решение этот тариф держать, то к концу 2018 года рынок нынешний, его степень капитализации этого дела не выдержит, и лицензии будут сданы очень многими компаниями", - сказал он.

По его словам, пока рано оценивать, насколько повлияло на уменьшение убыточности введение натурального возмещения в "автогражданке", которое действует с 28 апреля и призвано сократить издержки страховщиков на судебные выплаты недобросовестным автоюристам. Страховщики предлагали "ввести натуральный вид как меньшее из зол по сравнению с автоюристами", пояснил он.

"Скорее всего, (убыточность - прим. ТАСС) не выровняется полностью", - считает Юргенс. Дополнительные требования, которые были введены к ремонту по ОСАГО (ремонт только новыми деталями, ремонт гарантийных автомобилей у дилеров), удорожали средний чек выплаты страховщика на 13%", - сказал он.

По данным Банка России, в 1 квартале 2017 года страховщики выплатили по ОСАГО на 4,2 млрд руб. больше, чем собрали: сборы составили 48,2 млрд руб., выплаты - 52,4 млрд руб.

РСА просил Банк России увеличить территориальные коэффициенты ОСАГО в "токсичных" регионах, чтобы покрыть убытки от них, рассказал Юргенс. "Мы предлагаем региональные коэффициенты там поднять, это дало бы около 20 млрд руб., которые закрыли бы "дыру". Мы ждем ответа по этому поводу от ЦБ", - сказал он.

Кроме того, позволило бы "какое-то время продержаться" снижение цен на запчасти в рамках ремонта по ОСАГО, отметил Юргенс: сейчас союз ведет пересчет средней стоимости запчастей в справочниках, на основе которых рассчитывается сумма ущерба по ОСАГО.

Несмотря на убыточность ОСАГО, сдача лицензии также может быть невыгодна, указывали ранее собеседники ТАСС на страховом рынке: в этом случае страховщик продолжает выплачивать деньги по страховым случаям, но перестает собирать премии.

С 28 апреля в России вступили в силу новые правила выплат по ОСАГО: вместо денежного возмещения потерпевшему в большинстве случаев ремонтируют авто. Такой порядок действует для договоров ОСАГО, заключенных после 28 апреля.

Тариф ОСАГО был повышен на 40-60% в октябре 2014-го и апреле 2015 года, до этого он не менялся с момента введения обязательной "автогражданки".

Цена запчастей может быть снижена

Игорь Юргенс также отметил, что средняя цена запчастей в справочниках Российского союза автостраховщиков (РСА), на основе которых рассчитывается ремонт по ОСАГО, впервые может быть снижена на 16% из-за укрепления рубля и появления на рынке более дешевых аналогов оригинальных запчастей.

По его словам, решение пока не принято и требует дополнительного пересчета. Снижение цены в справочнике приведет к уменьшению денежных выплат в ОСАГО и размера оплаты услуг автосервисов страховщиками при натуральном возмещении. "Пересчитываем, могут (снизиться - прим. ред.). На 10%, 16%", - сказал Юргенс.

Размер выплаты по ОСАГО рассчитывается по утвержденной ЦБ РФ единой методике расчета ущерба. Стоимость запчастей и нормочаса работ рассчитывается по справочникам РСА. Данные о средней цене запчастей по 50 тыс. позиций РСА получает от внешних подрядчиков раз в полгода, напомнил Юргенс.

"Полгода прошло с момента предыдущего справочника, когда цена поднялась на 4%. Сейчас она упала на 16%", - сказал он. Причина - укрепление рубля и усиление конкуренции между автопроизводителями, пояснил Юргенс.

"На рынок стали поступать абсолютно новые детали, которые можно ставить (на автомобили) по новому закону (о натуральном возмещении - прим. ред.), но которые изготовлены в Китае или Корее. Это абсолютный аналог "мерседесовских" и остальных (деталей), но конкуренция между автопроизводителями мира такова, что эти детали дешевле на 20% и более", - сообщил президент РСА.

Страховщики и дилеры

По закону о натуральном возмещении в ОСАГО ремонт автомобиля должен производиться только новыми запчастями, а гарантийные машины до двух лет должны ремонтироваться у официального дилера. При этом потребитель не доплачивает за износ запчастей (замену старых деталей на новые), эти издержки ложатся на страховую компанию.

Как ранее сообщал ТАСС, страховщики столкнулись с отказами ряда официальных автодилеров заключать договоры о ремонте автомобиля по ОСАГО: дилеров не устраивают установленные единой методикой расценки на ремонт. В результате страховщики продолжают рассчитываться с потребителем деньгами.

Вопросы к единой методике есть у Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая планирует предложить ЦБ подходы к более четкой дифференциации в стоимости ремонта в зависимости от региона, заявлял ранее замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, с переходом на натуральные выплаты вопрос стоимости ремонта переходит на уровень взаимодействия страховщика и автосервиса, и становится менее актуальным для потребителя.

С 28 апреля в России вступили в силу новые правила выплат по ОСАГО: вместо денежного возмещения потерпевшему в большинстве случаев ремонтируют авто. Такой порядок действует для договоров ОСАГО, заключенных после 28 апреля.