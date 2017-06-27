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Госстройнадзор Петербурга разрешил строительство зданий для "Газпрома" у "Лахта центра"

Экономика и бизнес
27 июня, 19:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, июня. /ТАСС

Инвестпроект стоимостью 29,8 млрд рублей направлен на создание развитого микрорайона с размещением на его территории трех бизнес-центров общей площадью почти 257 тыс. кв. м

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на строительство комплекса зданий для ПАО "Газпром" рядом с башней "Лахта центр", которая к концу года должна стать самым высоким зданием в Европе. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга.

Ранее, 6 июня, проект не получил согласования из-за отсутствия согласования комитета по транспорту о размещении объекта в зонах с особыми условиями использования территории. Первый этап строительства ранее был согласован.

"Госстройнадзор выдал разрешение на строительство 2-го этапа "Лахта-центра". Разрешение на строительство было выдано после тщательной проверки всей документации. При повторном обращении застройщик в лице акционерного общества "Многофункциональный комплекс "Лахта центр" устранил допущенное им нарушение", - сказали в пресс-службе.

Стратегический инвестпроект стоимостью 29,8 млрд рублей направлен на создание развитого микрорайона с размещением на его территории трех бизнес-центров общей площадью почти 257 тыс. кв. метров, конференц-залы общей площадью 15 тыс. кв. метров, подземные паркинги (88,6 тыс. кв. м), прогулочные зоны, парки и объекты культуры.

Реализация проекта займет пять лет и позволит создать дополнительно 5 тысяч рабочих мест. При этом, по оценкам специалистов, налоговые поступления от его реализации за 10 лет составят 9 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей пойдут в бюджет Санкт-Петербурга.

Основной целью проекта называется сосредоточение всех структур ПАО "Газпром" на территории Санкт-Петербурга, что позволит оптимизировать затраты компании на размещение специалистов и повышение эффективности рабочего процесса. Комплекс зданий расположится рядом с башней "Лахта центра", куда переедут структуры "Газпрома".

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