Microsoft проводит расследование в связи с атакой вируса Petya

Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератакиМеждународная панорама 27 июня, 19:32
Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вирусаЭкономика и бизнес 27 июня, 19:30
Мутко: доклад Гарсии подтвердил правомерность получения Россией ЧМ-2018Спорт 27 июня, 19:27
Гончар и Малкин привезут Кубок Стэнли в Москву в июлеСпорт 27 июня, 19:24
Международный военно-морской салон. ДосьеБиографии и справки 27 июня, 19:19
Работа под наблюдением: РУСАДА разрешено проводить допинг-тестированиеСпорт 27 июня, 19:18
UKAD приветствует решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестовСпорт 27 июня, 19:13
В Москве пройдет распродажа в помощь детям с заболеваниями печениСоциальная ответственность 27 июня, 19:02
Сорокин: доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИСпорт 27 июня, 18:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Корпорация Microsoft заявила о проведении расследования ситуации с вирусом-вымогателем, поразившим большое количество компьютеров в разных странах.
"Мы знаем о ситуации и проводим расследование", - сказала ТАСС представитель Microsoft.
Ранее компания Group-IB, специализирующаяся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, сообщила об атаке вирусом Petya около 80 организаций в России и на Украине: "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold); на Украине были атакованы правительственные компьютеры, магазины "Ашан", украинские операторы (lifecell, "Укртелеком") и Приватбанк.