Microsoft проводит расследование в связи с атакой вируса Petya

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Корпорация Microsoft заявила о проведении расследования ситуации с вирусом-вымогателем, поразившим большое количество компьютеров в разных странах.

"Мы знаем о ситуации и проводим расследование", - сказала ТАСС представитель Microsoft.

Ранее компания Group-IB, специализирующаяся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, сообщила об атаке вирусом Petya около 80 организаций в России и на Украине: "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold); на Украине были атакованы правительственные компьютеры, магазины "Ашан", украинские операторы (lifecell, "Укртелеком") и Приватбанк.