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Microsoft проводит расследование в связи с атакой вируса Petya

Экономика и бизнес
27 июня, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ранее компания Group-IB, специализирующаяся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, сообщила об атаке вирусом Petya около 80 организаций в России и на Украине

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Корпорация Microsoft заявила о проведении расследования ситуации с вирусом-вымогателем, поразившим  большое количество компьютеров в разных странах.

"Мы знаем о ситуации и проводим расследование", - сказала ТАСС представитель Microsoft.

Ранее компания Group-IB, специализирующаяся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, сообщила об атаке вирусом Petya около 80 организаций в России и на Украине: "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold); на Украине были атакованы правительственные компьютеры, магазины "Ашан", украинские операторы (lifecell, "Укртелеком") и Приватбанк.

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