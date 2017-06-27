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Около 20 стран представят свои экспозиции на выставке ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге

Экономика и бизнес
27 июня, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Тема международной выставки ИННОПРОМ в этом году - "Умное производство"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Свыше 600 компаний порядка из 20 стран станут участниками VIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет с 10 по 14 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщили во вторник организаторы выставки.

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Выставка ИННОПРОМ впервые пройдет без бюджетного финансирования

Минами: участие в выставке ИННОПРОМ подтвердили более 100 промышленных компаний Японии

"Участниками выставки в 2017 году станут более 600 крупнейших международных компаний: FUNUC Robotics, госкорпорация "Ростех", Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, холдинг "Швабе", АО "Российский экспортный центр", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", РМК, Стан, Касперский и другие", - говорится в сообщении организаторов.

Страной-партнером ИННОПРОМа в этом году выступила Япония. Ее экспозиция займет больше 3 тысяч квадратных метров, а делегацию представят 500 человек.

"В экспозиции представлены 20 стран: Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Белоруссия, Россия, Китай, Южная Корея, Франция, Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия", - отмечается в сообщении.

В числе ключевых спикеров - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, иностранные министры, СЕО крупнейших промышленных корпораций и представители органов власти стран-участниц выставки.

Умное производство

Тема международной выставки ИННОПРОМ в этом году - "Умное производство". "Производители по всему миру обсуждают пользу автоматизации производства и говорят о том, что промышленная продукция и бизнес-процессы должны быть созданы, рассчитаны и обкатаны сначала в цифровом виде, и только потом запущены", - объясняет выбор такой темы директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

В деловой части программы выступят эксперты из России, Америки, стран Европы, Азии, что позволит обеспечить глобальный подход к обсуждению темы. Впервые на ИННОПРОМ компании покажут своих промышленных роботов, а спикеры расскажут о новейших тенденциях и технологиях, которые сегодня используют промышленные лидеры по всему миру.

Например, с этой целью на выставку впервые приедет президент Международной федерации робототехники и президент корпорации KUKA Robotics (США) Джо Гемма, а также представители крупнейших международных ассоциаций, среди которых Союз машиностроителей Германии VDMA, Китайская ассоциация промышленной робототехники CRIA, Корейская ассоциация робототехники KAR, Ассоциация производителей станков, роботов и средств автоматизации Италии UCIMU и других отраслевых ассоциаций.

"Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 45 партнеров мероприятий - ведущих мировых отраслевых и межотраслевых бизнес-союзов, глобальных и российских компаний, фондов и институтов развития", - рассказали организаторы. Всего за четыре дня в регионе пройдет более 150 мероприятий.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус.

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