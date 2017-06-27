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Путин: предприятия должны налаживать работу с вузами и школами для подготовки кадров

Экономика и бизнес
27 июня, 20:31 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 27, июня. /ТАСС

Президент принял участие в расширенном заседании бюро Союза машиностроителей и встретился с молодыми специалистами завода "Калашников" и со школьниками

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ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Промышленные предприятия должны налаживать работу с вузами и школами для подготовки будущих специалистов. На это указал президент РФ Владимир Путин.

Во время посещения концерна "Калашников" в Ижевске, где глава государства принял участие в расширенном заседании бюро Союза машиностроителей РФ, Путин встретился также с молодыми специалистами завода и со школьниками - победителями научно-технических конкурсов и соревнований.

"Вот сейчас мы только с руководителями крупных предприятий встречались, говорили о развитии машиностроения. И один из элементов нашей общей работы - это работа по подготовке смены, кадров. Говорили о том, как со школьниками лучше работать, как с вузами, со старшеклассниками и со студентами всех курсов. Будем это продвигать обязательно", - сказал Путин.

Ребята рассказали президенту о некоторых своих проектах, в частности, об электронной системе коррекции осанки и об "умном улье", который оборудован автоматическим подогревом и другими функциями для повышения эффективности разведения пчел. "Они (пчелы) обленятся совсем работать", - в шутку заметил президент. На уточняющий вопрос главе государства сообщили, что проект "умного улья" уже реализуется на практике.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов и гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, в свою очередь, рассказали президенту о реализации в республике проекта детского технопарка "Кванториум" и о работе оружейного концерна по подготовке молодых специалистов. Кроме того, в присутствии президента РФ было подписано соглашение между правительством Удмуртии, концерном "Калашников" и "Республиканским государственным центром многокомпонентных информационных компьютерных сред" о сотрудничестве в области развития молодежи в научно-технической сфере и вовлечения подрастающего поколения в инновационную деятельность.

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