Сайт "Роснефти" восстановил работу после кибератаки

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Интернет-сайт нефтяной компании "Роснефть" восстановил свою работу после кибератаки, произошедшей днем 27 июня. При этом сайт "Башнефти" по-прежнему остается недоступен.

Ранее "Роснефть" сообщила, что на серверы компании была произведена мощная хакерская атака. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы. При этом пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что "Роснефть" и ее дочерние общества работают в штатном режиме.

Во вторник была зафиксирована масштабная кибератака на множество компаний в России и на Украине.

По предварительным данным Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений), атакованы около 80 организаций. В России, в частности, были атакованы "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель Alpen Gold). На Украине кибератаке подверглись правительственные компьютеры, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "Укртелеком"), Приватбанк. Аэропорт Борисполь, предположительно, также подвергся хакерской атаке, сообщает Group-IB.

В компании предположили, что атака была произведена вирусом-шифровальщиком Petya. Вирус блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку файлов он требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах по аналогии с известным вирусом WannaCry.

Руководитель международного исследовательского подразделения "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирусная атака затронула большое количество стран по всему миру.