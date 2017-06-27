Карасин: РФ и Белоруссия на форуме регионов заключат контракты на $400 млн

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия на форуме регионов в Москве 29-30 июня, по предварительным оценкам, заключат контракты на $400 млн. Об этом во вторник заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на торжественном приеме, посвященном Дню независимости Белоруссии, прошедшем в посольстве республики в Москве.

"Четвертый по счету форум (регионов России и Белоруссии) будет проходить в Москве буквально на днях, 29-30 июня, его тема - инновации, наука и информационные технологии, - сказал он. - По оценкам организаторов мероприятия, наши страны планируют подписать контракты более чем на $400 млн, и уже сейчас, на этапе подготовки, можно говорить, что подписаны проекты на $180 млн".

Дипломат отметил, что "потенциал, созданный за годы, прошедшие с обретения независимости, создает условия для устойчивого развития России и Белоруссии и укрепления их авторитета на международной арене". "Убежден, что достижение этих целей во многом зависит от преемственности курса на сохранение дружественных связей, которые основаны на вековом историческом и духовном наследии наших двух стран", - указал он.

Посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко отметил, что за четверть века с установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией "сформированы подлинно союзнические отношения, граждане двух стран чувствуют себя и в Белоруссии, и в России как дома, уравнены практически во всех правах". "Степень интегрированности экономик - одна из самых высоких в мире, - продолжил посол. - У нас общее оборонное пространство и единые подходы к вопросам региональной и глобальной безопасности".

Петришенко добавил, что Белоруссия выступает за ответственный подход к военно-политической безопасности в регионе ОБСЕ и "за уравновешенный диалог с НАТО, плодотворное и не в ущерб нашим ближайшим союзникам развитие инициативы ЕС "Восточное партнерство".