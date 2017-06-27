Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР: строительство ледоколов должно осуществляться на принципах ГЧП

Экономика и бизнес
27 июня, 20:28 UTC+3 область) 27, июня. /ТАСС

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в сложившихся экономических условиях новый ледокольный флот необходимо создавать в кооперации бизнеса и государства

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОВСК (Саратовская область), 27 июня. /ТАСС/. Строительство ледоколов может и должно осуществляться на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил  ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский после совещания с участием первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова и врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

"Я думаю, что с учетом того, что сегодня грузовая база, связанная с добычей углеводородов в арктическом регионе, нарастает, у компаний появляется необходимость в развитии ледокольного флота. Одновременно с увеличением товарооборота сама система бизнеса будет подталкивать к тому, чтобы появлялся ледокольный флот, способный обеспечить круглогодичное функционирование Северного морского пути. Поэтому я почти уверен, что строительство ледоколов может и должно осуществляться на принципах ГЧП, поскольку очевидная прибыль и окупаемость этих проектов для этих компаний присутствует", - заявил Цыбульский.

Кроме того, по его словам, Россия может и будет привлекать другие страны, в частности Китай, к совместному взаимовыгодному развитию арктической зоны. "Другое дело, если мы говорим о кооперации в строительстве ледокольного флота, я не уверен, что у кого-то сегодня есть аналогичные российским компетенции по строительству судов, способных круглый год ходить по северному морскому пути", - отметил замминистра экономического развития РФ.

По его словам, на сегодняшний день у российского ледокольного флота нет недостатка в судах, действующие ледоколы обеспечивают круглогодичную навигацию в западной части Северного морского пути. "(Однако) если мы захотим ходить круглый год по всему северному пути, я думаю, у нас появится необходимость в строительстве еще как минимум одного-двух ледоколов, - добавил Цыбульский. Есть идея о строительстве ледокола-лидера мощностью 120 мВт, который может обеспечить совершенно другую скорость провозки. Но это всегда напрямую завязано с тем потоком и товарооборотом, который будет появляться в этом регионе".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в сложившихся экономических условиях новый ледокольный флот необходимо создавать в кооперации бизнеса и государства. По словам Рогозина, увеличение грузопотока по Севморпути заставляет задуматься и о необходимости организации круглогодичной навигации в его акватории. Он отметил, что это потребует комплексного подхода: чтобы обеспечить гидрографическую, гидрометеорологическую и картографическую информацию, усилить мероприятия по спасению, предупреждению от разливов нефти, необходимо сформировать устойчивую связь и доступ к интернету, а также развитие портовой инфраструктуры. Большую роль в этом, по словам Рогозина, будет играть ледокольное обеспечение, потребуются новые атомные ледоколы помимо трех строящихся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератаки
2
Байкеры собрались у МГИМО после гибели мотоциклиста в ДТП с участием студентов вуза
3
Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападениях на торговцев спайсами
4
Путин приехал к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия жилья
5
Путин присвоил Анне Большовой звание заслуженной артистки РФ
6
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
7
Спецпрокурор: гимнастика США из-за скандала должна изменить культуру отношений с людьми
Темы дня
Загрузка...
Реклама