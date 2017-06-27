МЭР: строительство ледоколов должно осуществляться на принципах ГЧП

ПЕТРОВСК (Саратовская область), 27 июня. /ТАСС/. Строительство ледоколов может и должно осуществляться на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский после совещания с участием первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова и врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

"Я думаю, что с учетом того, что сегодня грузовая база, связанная с добычей углеводородов в арктическом регионе, нарастает, у компаний появляется необходимость в развитии ледокольного флота. Одновременно с увеличением товарооборота сама система бизнеса будет подталкивать к тому, чтобы появлялся ледокольный флот, способный обеспечить круглогодичное функционирование Северного морского пути. Поэтому я почти уверен, что строительство ледоколов может и должно осуществляться на принципах ГЧП, поскольку очевидная прибыль и окупаемость этих проектов для этих компаний присутствует", - заявил Цыбульский.

Кроме того, по его словам, Россия может и будет привлекать другие страны, в частности Китай, к совместному взаимовыгодному развитию арктической зоны. "Другое дело, если мы говорим о кооперации в строительстве ледокольного флота, я не уверен, что у кого-то сегодня есть аналогичные российским компетенции по строительству судов, способных круглый год ходить по северному морскому пути", - отметил замминистра экономического развития РФ.

По его словам, на сегодняшний день у российского ледокольного флота нет недостатка в судах, действующие ледоколы обеспечивают круглогодичную навигацию в западной части Северного морского пути. "(Однако) если мы захотим ходить круглый год по всему северному пути, я думаю, у нас появится необходимость в строительстве еще как минимум одного-двух ледоколов, - добавил Цыбульский. Есть идея о строительстве ледокола-лидера мощностью 120 мВт, который может обеспечить совершенно другую скорость провозки. Но это всегда напрямую завязано с тем потоком и товарооборотом, который будет появляться в этом регионе".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в сложившихся экономических условиях новый ледокольный флот необходимо создавать в кооперации бизнеса и государства. По словам Рогозина, увеличение грузопотока по Севморпути заставляет задуматься и о необходимости организации круглогодичной навигации в его акватории. Он отметил, что это потребует комплексного подхода: чтобы обеспечить гидрографическую, гидрометеорологическую и картографическую информацию, усилить мероприятия по спасению, предупреждению от разливов нефти, необходимо сформировать устойчивую связь и доступ к интернету, а также развитие портовой инфраструктуры. Большую роль в этом, по словам Рогозина, будет играть ледокольное обеспечение, потребуются новые атомные ледоколы помимо трех строящихся.