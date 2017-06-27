Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Motorola намерена занять третье место на рынке смартфонов в России к концу 2018 года

Экономика и бизнес
27 июня, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В течение 2017 года компания планирует занять 8% или более на российском рынке смартфонов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Смартфон Motorola Moto Е Plus

Смартфон Motorola Moto Е Plus

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Компания Motorola, которая принадлежит китайскому холдингу Lenovo Group, планирует к концу 2018 года занять третье место на рынке смартфонов в России. Об этом заявил глава мобильного подразделения Motorola по России и Центральной Азии Антон Швейнов на презентации, посвященной возвращению бренда Motorola в Россию.

Китайская компания Lenovo, которая владеет брендом Motorola, во вторник объявила о возвращении бренда на российский рынок, заявил вице-президент и глава мобильного подразделения Lenovo в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Оливер Эбэл. Бренд Motorola возвращается в Россию спустя шесть лет. Компания закрыла подразделение в России 1 января 2011 года. С 2016 года Lenovo начала продавать устройства компании на российском рынке под брендом Moto, однако полноценное возвращение бренда Motorola на российский рынок состоялось во вторник.

Глава мобильного подразделения Motorola по России и Центральной Азии Антон Швейнов пояснил ТАСС, что в течение 2017 года компания планирует занять 8% или более на российском рынке смартфонов. По его словам, сейчас на российском рынке представлены около 40 компаний, объем продаж составляет порядка 25 млн смартфонов в год. Российский рынок - один из ключевых для компании, в России бренд Motorola будет представлен несколькими линейками смартфонов (в том числе Moto С, Moto Е, Moto G и Moto Z). Motorola также планирует войти в тройку лидеров на мировом рынке смартфонов.

Компания Motorola была основана в 1928 году братьями Полом и Джозефом Галвинами, в 1956 году она выпустила первый в мире пейджер. Первый в мире мобильный телефон был создан компанией в 1973 году, первый коммерческий мобильный телефон компания выпустила в 1983 году. Представительство компании в России было открыто в 1993 году, на протяжении 1990-х годов телефоны Motorola делили рынок с телефонами финской Nokia.

Однако затем Motorola стала сокращать долю российского рынка. В 2011 году она закрыла представительство Motorola Mobility (занимается за разработкой и производством всех мобильных устройств под брендом Moto) в России. Холдинг Lenovo Group купил компанию Motorola Mobility LLC в 2015 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
2
МИД РФ направит обращение CNN относительно репортажа о сирийском мальчике
3
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской
4
Мир атаковал Petya: от вируса-вымогателя пострадали компании в РФ и на Украине
5
Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападениях на торговцев спайсами
6
Столичные полицейские возбудили дело после ДТП с участием студентов МГИМО
7
Децл подал четыре иска в отношении Басты из-за оскорблений в соцсетях
Темы дня
Загрузка...
Реклама