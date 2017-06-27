Motorola намерена занять третье место на рынке смартфонов в России к концу 2018 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Компания Motorola, которая принадлежит китайскому холдингу Lenovo Group, планирует к концу 2018 года занять третье место на рынке смартфонов в России. Об этом заявил глава мобильного подразделения Motorola по России и Центральной Азии Антон Швейнов на презентации, посвященной возвращению бренда Motorola в Россию.

Китайская компания Lenovo, которая владеет брендом Motorola, во вторник объявила о возвращении бренда на российский рынок, заявил вице-президент и глава мобильного подразделения Lenovo в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Оливер Эбэл. Бренд Motorola возвращается в Россию спустя шесть лет. Компания закрыла подразделение в России 1 января 2011 года. С 2016 года Lenovo начала продавать устройства компании на российском рынке под брендом Moto, однако полноценное возвращение бренда Motorola на российский рынок состоялось во вторник.

Глава мобильного подразделения Motorola по России и Центральной Азии Антон Швейнов пояснил ТАСС, что в течение 2017 года компания планирует занять 8% или более на российском рынке смартфонов. По его словам, сейчас на российском рынке представлены около 40 компаний, объем продаж составляет порядка 25 млн смартфонов в год. Российский рынок - один из ключевых для компании, в России бренд Motorola будет представлен несколькими линейками смартфонов (в том числе Moto С, Moto Е, Moto G и Moto Z). Motorola также планирует войти в тройку лидеров на мировом рынке смартфонов.

Компания Motorola была основана в 1928 году братьями Полом и Джозефом Галвинами, в 1956 году она выпустила первый в мире пейджер. Первый в мире мобильный телефон был создан компанией в 1973 году, первый коммерческий мобильный телефон компания выпустила в 1983 году. Представительство компании в России было открыто в 1993 году, на протяжении 1990-х годов телефоны Motorola делили рынок с телефонами финской Nokia.

Однако затем Motorola стала сокращать долю российского рынка. В 2011 году она закрыла представительство Motorola Mobility (занимается за разработкой и производством всех мобильных устройств под брендом Moto) в России. Холдинг Lenovo Group купил компанию Motorola Mobility LLC в 2015 году.