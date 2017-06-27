В США готовы использовать энергоресурсы в качестве "экономического оружия"

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Американские власти исходят из того, что США обладают огромным энергетическим потенциалом, позволяющим им претендовать на "энергетическое доминирование" в современном мире.
"Президент Трамп хочет, чтобы мы добились доминирования за счет наших обильных природных ресурсов", - заявил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме министр энергетики США Рик Перри. Он добавил, что Вашингтон готов будет использовать свои энергоресурсы в качестве "экономического оружия".
В справке, распространенной в этом контексте Белым домом, в частности, говорится: "По современным оценкам, у нас на 20% больше нефти, чем в Саудовской Аравии. Ее стоимость оценивается более чем в 13 трлн долларов при среднем уровне цен в 50 долларов за баррель... Запасы природного газа столь велики, что могут удовлетворять внутренний спрос почти в течение столетия".