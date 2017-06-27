Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сайт туроператора Anex Tour временно недоступен из-за хакерской атаки

Экономика и бизнес
27 июня, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Как сообщает Ростуризм, туристам, не получившим документы по подтвержденным заявкам, необходимо пройти регистрацию в аэропорту за два часа до вылета, предоставив копию договора с агентством

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Интернет-сайт туроператора Anex Tour стал временно недоступен из-за хакерской атаки. При этом, туроператор выполнит все обязательства, несмотря на технический сбой, следует из сообщения Ростуризма.

"В связи с техническим сбоем всем туристам, не получившим документы по подтвержденным заявкам, необходимо пройти регистрацию в аэропорту за два часа до вылета, предоставив копию договора с агентством. Выдача паспортов туристов, вылетающих в визовые направления в ближайшие даты, будет осуществляться в аэропорту вылета", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Ростуризм предоставил подробную информацию о телефонах горячих линий для агентств и туристов, а также резервную почту туроператора.

Ранее во вторник компьютерный вирус поразил сети ряда крупных компаний Украины. По данным сетевого издания "Хакер", вирус-вымогатель Petya блокировал запуск операционной системы на зараженном компьютере и данные на жестком диске, после чего требовал внести выкуп за расшифровку данных. При этом компьютеры могут быть заражены вирусом посредством "фишинга" - пользователь под видом необходимых документов скачивает вредоносный файл, который и приводит к заражению.

Вирус-вымогатель Petya заблокировал также компьютеры ряда ведомств и государственных предприятий России, Швеции, Голландии, Дании и других стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Атака вируса Petya
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку
2
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
3
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской
4
Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападениях на торговцев спайсами
5
МИД РФ направит обращение CNN относительно репортажа о сирийском мальчике
6
Децл подал четыре иска в отношении Басты из-за оскорблений в соцсетях
7
Башкирия получит 30 млрд рублей от "Башнефти" за 2,5 года владения пакетом акций
Темы дня
Загрузка...
Реклама