Сайт туроператора Anex Tour временно недоступен из-за хакерской атаки

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Интернет-сайт туроператора Anex Tour стал временно недоступен из-за хакерской атаки. При этом, туроператор выполнит все обязательства, несмотря на технический сбой, следует из сообщения Ростуризма.

"В связи с техническим сбоем всем туристам, не получившим документы по подтвержденным заявкам, необходимо пройти регистрацию в аэропорту за два часа до вылета, предоставив копию договора с агентством. Выдача паспортов туристов, вылетающих в визовые направления в ближайшие даты, будет осуществляться в аэропорту вылета", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Ростуризм предоставил подробную информацию о телефонах горячих линий для агентств и туристов, а также резервную почту туроператора.

Ранее во вторник компьютерный вирус поразил сети ряда крупных компаний Украины. По данным сетевого издания "Хакер", вирус-вымогатель Petya блокировал запуск операционной системы на зараженном компьютере и данные на жестком диске, после чего требовал внести выкуп за расшифровку данных. При этом компьютеры могут быть заражены вирусом посредством "фишинга" - пользователь под видом необходимых документов скачивает вредоносный файл, который и приводит к заражению.

Вирус-вымогатель Petya заблокировал также компьютеры ряда ведомств и государственных предприятий России, Швеции, Голландии, Дании и других стран.