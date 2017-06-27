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"Аэрофлот" планирует до конца года согласовать закупку 28 А350-900

Экономика и бизнес
27 июня, 23:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Общая сумма сделки составит $8,7 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Российская группа авиакомпаний "Аэрофлот" нацелена к концу текущего года заключить соглашение о приобретении 28 пассажирских самолетов А350-900 производства европейского консорциума Airbus. Общая сумма сделки составит $8,7 млрд, сообщил в интервью агентству Bloomberg заместитель генерального директора "Аэрофлота" по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари.

Руководство авиакомпании в прошлом месяце одобрило закупку второй партии из 14 А350-900. Однако продолжается согласование таких параметров, как конфигурация салона, график поставок и окончательные расценки, уточнило Bloomberg со ссылкой на Каллегари. "Увеличение перевозок будет упорядочено" с прицелом на повышение частоты рейсов по главным маршрутам, а не за счет открытия новых маршрутов, сказал он.

По словам Каллегари, рассчитанные на 325 пассажиров А350-900 призваны заменить лайнеры А330 и будут выпускаться с более качественной конфигурацией салона для полетов в том числе в Китай и США. Поставка первой партии самолетов ожидается в конце 2018 года, после чемпионата мира по футболу.

Заместитель гендиректора "Аэрофлота" также рассказал о планах наращивания перевозок авиакомпании "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот" вместе с "Аэрофлотом", "Россией" и "Авророй". "Победа" в этом году наметила ввести в эксплуатацию четыре Boeing 737-800, еще восемь в 2018 году и шесть в 2019 году. Эта авиакомпания в том числе обслуживает маршруты в Германии и Италии, но не планирует расширять зону перевозок дальше на запад, добавил Каллегари.

Как сообщал ранее ТАСС, авиакомпании группы "Аэрофлот" по итогам января - мая 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 15,9% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 18,3 млн человек. Пассажирооборот группы увеличился на 18,3%, пассажирооборот одноименной авиакомпании - на 11,9%.

В мае группа "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию три лайнера: два самолета A321 и один Boeing 737-800. За этот же период два самолета Boeing 737-800 и один A320 были выведены из парка. По состоянию на 31 мая 2017 года парк группы насчитывал 295 воздушных судов, в том числе парк компании - 197 воздушных судов.

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