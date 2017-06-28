Представители WeGO впервые презентуют в России опыт развития "умных" городов

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. IV Генеральная ассамблея Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти (WeGO) в среду впервые пройдет в России, на площадке Ульяновска. В программе запланированы сессии с участием представителей WeGO, где эксперты обсудят развитие так называемых умных городов, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия.

"В рамках сессий будут представлены эксперты гражданского общества и городской власти, а также концептуальные основы "умного" устойчивого города. Участники представят модель зрелости и опыт Мексики (участника WeGO - прим. ТАСС), Шанхайская Академия общественных наук обсудит методологию "Ранжирования умных глобальных городов", представители "умных" офисов Дубая и Парижа расскажут о программах по устойчивому развитию", - уточнили в пресс-службе.

В программе мероприятия также запланировано награждение победителей III международной премии WeGO Smart Sustainable City Awards, учрежденной в 2012 году. В церемонии примет участие президент Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти (WeGO), мэр Сеула Пак Вонсун. Награды международного конкурса вручат авторам лучших проектов в сфере электронного управления и "умного" города.

Претендентами на победу в 2017 году стали разработчики 76 проектов из 56 городов мира, из них лишь 18 будут признаны Всемирной организацией лучшими. Заявки принимались по шести номинациям: открытый город (Open city), повышение доступности цифровых технологий (Digital inclusion), инновационные проекты "умного" города (Innovative Smart City), устойчивый город (Sustainable city), электронное управление (e-Government Service) и кооперативный город (Cooperative city).

Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти (WeGO) объединяет правительства городов стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни граждан на основе электронного управления и посредством ИКТ- инструментов. Ульяновская область с 2010 года активно сотрудничает с WeGO, в ноябре 2012 года назначена вице- президентом Всемирной организации, а в сентябре 2013 выбрана Европейским региональным офисом WeGO.

Генеральная ассамблея WeGO проходит раз в три года и является одним из важнейших международных мероприятий в области развития электронного управления.