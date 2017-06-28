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"Известия": Минэкономразвития обнаружило неэффективные расходы на ЖКХ в 56 регионах

Экономика и бизнес
28 июня, 2:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Худший уровень эффективности показали Республика Коми и Архангельская область, пишет газета

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ выявило неэффективное расходование ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 56 регионах страны. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов РФ, подготовленного ведомством.

По оценке Минэкономразвития, худший уровень эффективности показали Республика Коми и Архангельская область, наиболее эффективными признаны Чувашская республика, Белгородская и Тульская области, а также Севастополь. В Москве и Санкт-Петербурге качество ЖКХ признано хорошим, но за счет большого количества средств из доходов коммунальных организаций и бюджетного финансирования, пишет издание.

Согласно отчету министерства, в семи регионах причиной неудовлетворительного состояния коммунальной системы стал дефицит финансовых средств, еще в 26 регионах аналогичная ситуация в ЖКХ выявлена при достаточно высоком уровне ресурсной обеспеченности. В то же время в 29 регионах работа в ЖКХ признана качественной при минимуме ресурсов, 16 из них министерство предлагает выделить дополнительные субсидии.

Как пишет издание, Минэкономразвития предлагает ввести ряд мер по повышению эффективности расходования средств на ЖКХ: сокращение ресурсов, жесткий контроль, улучшение качества управления, а для самых неэффективных регионов - переход на расходование ресурсов в режиме "ручного управления".

"Основные резервы повышения показателей состояния ЖКХ в большинстве регионов скрыты не в наращивании ресурсного потенциала (росте тарифов, инвестиций, бюджетного финансирования), а в задействовании механизмов повышения качества на всех уровнях, а также мерах прямого административного контроля целевого использования имеющихся финансовых, материальных, технологических, кадровых ресурсов", - приводит выдержку из документа газета.

В Минстрое и Миэнерго комментировать данные исследования отказались, отмечает издание.

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