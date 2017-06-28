"Известия": Минэкономразвития обнаружило неэффективные расходы на ЖКХ в 56 регионах

Дэвид Кэмерон и принц Уильям пытались выменять голоса перед выборами организатора ЧМ-2018Спорт 28 июня, 3:03
Порошенко: Трамп уделяет особое внимание Украине и конфликту в ДонбассеМеждународная панорама 28 июня, 2:23
Эксперты нашли способ локально остановить распространение нового вируса-вымогателяЭкономика и бизнес 28 июня, 1:45
Катар готов рассмотреть требования арабских странМеждународная панорама 28 июня, 1:10
Сборные Португалии и Чили разыграют первую путевку в финал Кубка конфедерацийСпорт 28 июня, 0:05
Футболист "Интера" Перишич выступит на этапе Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 27 июня, 23:36
Жители Москвы просят сохранить Дом культуры имени Серафимовича на ТишинкеОбщество 27 июня, 23:16
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератакуМеждународная панорама 27 июня, 23:05
Бездоказательно: ФИФА не нашла нарушений при выборе России организатором ЧМ-2018Спорт 27 июня, 22:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ выявило неэффективное расходование ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 56 регионах страны. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов РФ, подготовленного ведомством.
По оценке Минэкономразвития, худший уровень эффективности показали Республика Коми и Архангельская область, наиболее эффективными признаны Чувашская республика, Белгородская и Тульская области, а также Севастополь. В Москве и Санкт-Петербурге качество ЖКХ признано хорошим, но за счет большого количества средств из доходов коммунальных организаций и бюджетного финансирования, пишет издание.
Согласно отчету министерства, в семи регионах причиной неудовлетворительного состояния коммунальной системы стал дефицит финансовых средств, еще в 26 регионах аналогичная ситуация в ЖКХ выявлена при достаточно высоком уровне ресурсной обеспеченности. В то же время в 29 регионах работа в ЖКХ признана качественной при минимуме ресурсов, 16 из них министерство предлагает выделить дополнительные субсидии.
Как пишет издание, Минэкономразвития предлагает ввести ряд мер по повышению эффективности расходования средств на ЖКХ: сокращение ресурсов, жесткий контроль, улучшение качества управления, а для самых неэффективных регионов - переход на расходование ресурсов в режиме "ручного управления".
"Основные резервы повышения показателей состояния ЖКХ в большинстве регионов скрыты не в наращивании ресурсного потенциала (росте тарифов, инвестиций, бюджетного финансирования), а в задействовании механизмов повышения качества на всех уровнях, а также мерах прямого административного контроля целевого использования имеющихся финансовых, материальных, технологических, кадровых ресурсов", - приводит выдержку из документа газета.
В Минстрое и Миэнерго комментировать данные исследования отказались, отмечает издание.