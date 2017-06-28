В CNN заявили о рекордных рейтингах на фоне обвинений в публикации недостоверных данных

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Руководство CNN в свете обвинений в публикации недостоверной информации, касающейся спекуляций о связях президента Дональда Трампа с Россией, сообщило, что рейтинг канала достиг рекордных показателей во втором квартале текущего года. Заявление на этот счет было опубликовано во вторник в Twitter CNN.

"CNN только что проинформировала о том, что во втором квартале была собрана наибольшая аудитория за всю историю. Таковы факты", - говорится в записи. Она была размещена в качестве ответа на комментарий Трампа в Twitter. В нем американский лидер заострил внимание на недавнем удалении статьи с сайта телекомпании, а также предложил CNN поступить так же со всеми другими "фальшивыми новостями".

Как разъяснило руководство телеканала, в период с апреля по июнь текущего года общее число зрителей канала было больше, чем когда-либо в эти три месяца за всю историю CNN. В отчетный период телеканал в среднем единовременно смотрели 791 тыс. человек старше 20 лет, во втором квартале 2016 года - 632 тыс. человек.

По сравнению с показателями за апрель-июнь прошлого года выросла аудитория практически всех сегментов эфира канала. Особый рост популярности, как следует из заявления, пришелся на вечерние шоу, в которых, как правило, затрагивают политические вопросы и жестко критикуют действующую администрацию США.

В центре двух скандалов

В последние дни телекомпания оказалась в центре по крайней мере двух скандалов. Ранее во вторник в интернете была опубликована сделанная скрытой камерой видеозапись, на которой сотрудник CNN Джон Бонифилд заявил, что канал раздувает слухи вокруг утверждений о наличии связей между Трампом и представителями России исключительно в погоне за рейтингами. По сведениям источников газеты USA Today, в руководстве CNN решили не применять дисциплинарных взысканий в отношении Бонифилда, так как посчитали, что он выражал личное мнение.

В понедельник телекомпания заявила, что три ее сотрудника уволились из-за скандала с публикацией статьи, в которой со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В статье утверждалось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Сразу после публикации материала РФПИ указал на существенные фактические ошибки, которые фонд просил исправить. Телеканал этого не сделал, однако вскоре после этого руководство CNN приняло решение удалить публикацию по причине ее несоответствия "редакционным стандартам". Канал также принес извинения Скарамуччи.

Официальный представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс на регулярном брифинге для журналистов во вторник заявила, что американская администрация приветствовала бы пересмотр сомнительных статей о роли России в прошедших выборах в США, которые ранее были опубликованы в американских СМИ.