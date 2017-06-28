Корпорация Saint-Gobain стала жертвой кибератаки

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Французский производитель стройматериалов Saint-Gobain заявил во вторник, что стал жертвой кибератаки. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Наряду с другими крупными компаниями Saint-Gobain стала жертвой кибератаки. В качестве меры безопасности и в целях защиты нашей информации мы изолировали наши компьютерные системы", - приводит агентство слова представителя Saint-Gobain.
По сведениям газеты Le Monde, прокуратура Парижа во вторник начала расследование в связи с сообщениями о том, что некоторые французские компании подверглись хакерским атакам с использованием вируса-шифровальщика Petya.
Saint-Gobain была основана в Париже в 1665 году. Компания специализируется на производстве и продаже строительных материалов. Saint-Gobain входит в сотню крупнейших индустриальных корпораций мира.
Во вторник была зафиксирована глобальная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Petya. По предварительным оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых украинские. В России воздействию вируса подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Банк России сообщил о кибератаках на российские кредитные организации, которые не привели к нарушениям в работе банков.
Вирус Petya блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку файлов он требует выкуп в размере $300 в биткоинах.