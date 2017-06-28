Японская бизнес-делегация прибыла на Курилы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Делегация японских чиновников и представителей бизнеса прибыла на остров Кунашир Сахалинской области и приступила к осмотру объектов, на которых может быть реализован ряд совместных российско- японских проектов. Делегацию сопровождает губернатор островного региона Олег Кожемяко, сообщила в среду пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Острова впервые принимают столь крупную и представительную бизнес-миссию из Японии. Это большой шаг в развитии двусторонних взаимоотношений, уточнении важных параметров для дальнейшей совместной деятельности на Южных Курилах. Конечно, впереди много работы, прежде чем проекты перейдут в практическую плоскость. Со своей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы на островах бизнесменам из России и Японии было комфортно работать", - сказал Кожемяко.

Он подчеркнул, что правительство региона готово сформировать необходимые меры поддержки японского бизнеса, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования, а также обеспечить решение вопросов технического присоединения объектов к инженерной инфраструктуре.

"Для нас является важным найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах. Основная задача - провести так называемый содержательный осмотр объектов. Он позволит выделить наиболее перспективные направления для взаимодействия и в результате точнее определиться с конкретными проектами", - сказал специальный советник японского премьер-министра Эйити Хасэгава.

В среду одна из групп делегации посетит предприятия рыбной отрасли Кунашира, а две другие побывают на объектах энергетики, здравоохранения, розничной торговли и туристической сферы. Уже вечером бизнес-миссия на теплоходе "Этопирика" направится на остров Итуруп, а 30 июня будет работать на острове Шикотан, где состоится подведение итогов визита.

Делегация из 70 японских чиновников и представителей бизнеса прибыла на южную часть Курильских островов в рамках исполнения договоренности, достигнутой в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москве 27 апреля. В конце 90-х годов Россия и Япония уже пытались договориться о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, однако тогда до конкретных проектов не дошло из-за разногласий по поводу юридических вопросов.