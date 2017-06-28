СМИ: австралийская шоколадная фабрика Cadbury подверглась кибератаке

В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного судаМеждународная панорама 28 июня, 4:24
Благой Георгиев подписал новый контракт с клубом ФНЛ "Оренбург"Спорт 28 июня, 4:15
Дэвид Кэмерон и принц Уильям пытались выменять голоса перед выборами организатора ЧМ-2018Спорт 28 июня, 3:03
Порошенко: Трамп уделяет особое внимание Украине и конфликту в ДонбассеМеждународная панорама 28 июня, 2:23
Эксперты нашли способ локально остановить распространение нового вируса-вымогателяЭкономика и бизнес 28 июня, 1:45
США не будут предъявлять доказательства якобы готовящейся Дамаском химатакиМеждународная панорама 28 июня, 1:12
Катар готов рассмотреть требования арабских странМеждународная панорама 28 июня, 1:10
Сборные Португалии и Чили разыграют первую путевку в финал Кубка конфедерацийСпорт 28 июня, 0:05
Футболист "Интера" Перишич выступит на этапе Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 27 июня, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 28 июня. /ТАСС/. Шоколадная фабрика Cadbury, работающая в Хобарте (столица австралийского штата Тасмания), минувшей ночью подверглась кибератаке. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на источники в профсоюзах.
Согласно поступающей информации, атака произошла во вторник поздно вечером, и хакеры требуют выплаты выкупа в биткоинах. Представители администрации компании пока отказываются от каких-либо комментариев.
Помимо этого, в среду утром о кибератаке сообщили сотрудники австралийского филиала международной юридической фирмы DLA Piper, однако они уточнили, что ведут речь об атаках на офисы их компании в других странах.
27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. По данным экспертов, в качестве механизма этой масштабной кибератаки используется вирус-шифровальщик Petya, препятствующий загрузке операционной системы и требующий выкупа в биткоинах.
Помощник премьер-министра Австралии по вопросам киберзащиты Дэн Тиэн сообщил в среду утром, что правоохранительные органы страны "поддерживают тесные контакты с партнерами в странах группы "Пять глаз" (Five Eyes - в эту группу входят спецслужбы США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии - прим. ТАСС)". "Мы следим за развитием ситуации, пока это все, что мы можем сделать", - уточнил помощник главы правительства.