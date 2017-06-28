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СМИ: австралийская шоколадная фабрика Cadbury подверглась кибератаке

Экономика и бизнес
28 июня, 4:41 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 28, июня. /ТАСС

Хакеры требуют выплаты выкупа в биткоинах, сообщает телекомпания ABC

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СИДНЕЙ, 28 июня. /ТАСС/. Шоколадная фабрика Cadbury, работающая в Хобарте (столица австралийского штата Тасмания), минувшей ночью подверглась кибератаке. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на источники в профсоюзах.

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Согласно поступающей информации, атака произошла во вторник поздно вечером, и хакеры требуют выплаты выкупа в биткоинах. Представители администрации компании пока отказываются от каких-либо комментариев.

Помимо этого, в среду утром о кибератаке сообщили сотрудники австралийского филиала международной юридической фирмы DLA Piper, однако они уточнили, что ведут речь об атаках на офисы их компании в других странах.

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. По данным экспертов, в качестве механизма этой масштабной кибератаки используется вирус-шифровальщик Petya, препятствующий загрузке операционной системы и требующий выкупа в биткоинах.

Помощник премьер-министра Австралии по вопросам киберзащиты Дэн Тиэн сообщил в среду утром, что правоохранительные органы страны "поддерживают тесные контакты с партнерами в странах группы "Пять глаз" (Five Eyes - в эту группу входят спецслужбы США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии - прим. ТАСС)". "Мы следим за развитием ситуации, пока это все, что мы можем сделать", - уточнил помощник главы правительства.

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