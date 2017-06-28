ABC: хакеры получили доступ к данным в компьютерных системах АЭС в США

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Неизвестные хакеры получили несанкционированный доступ к информации в компьютерных системах атомной электростанции в США, федеральные власти начали расследование. Об этом сообщил во вторник американский телеканал ABC.

По сведениям его источников, американские власти осведомлены по крайней мере об одном таком случае. О какой именно АЭС идет речь, не уточняется. Хакеры смогли ознакомиться лишь с теми данными, которые имеют второстепенное значение, в частности с информацией, касающейся деловых вопросов.

Как отмечает ABC, кибератака первоначально не привлекла внимание регулирующих органов. Следователи полагают, что хакеры могли пользоваться поддержкой какого- либо государства. Разбирательство на этот счет еще не завершено.

В декабре 2015 года американские СМИ сообщили, что хакерам удалось получить доступ к компьютерной системе управления плотиной рядом с Нью-Йорком, предназначенной для предотвращения наводнений после ливневых дождей. Это позволило злоумышленникам контролировать открытие и закрытие ворот шлюза. Кибератака, по сведениям властей, имела место в 2013 году, однако известно о ней стало лишь два года спустя. В марте 2016 года Минюст США предъявил иранским хакерам обвинения в указанной кибератаке.

По информации газеты The Wall Street Journal, в США почти 60 тыс. различных объектов инфраструктуры подключены к Интернету, это больше, чем в любом другом государстве. Многие из них находятся в руках частных фирм, которые располагают меньшими возможностями для создания эффективной защиты от кибератак.