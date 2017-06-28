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Депутаты Приморья разрешили выставить отель "Хаятт" на мысе Бурном на аукцион

Экономика и бизнес
28 июня, 4:50 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 28, июня. /ТАСС

На продажу единым лотом выставлены два здания, земельные участки на правах аренды и оборудование

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Приморья большинством голосов поддержали порядок и процедуру продажи пятизвездочного гостиничного комплекса "Хаятт" на мысе Бурный во Владивостоке. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального законодательного органа.

"В состав имущества, выставляемого на продажу единым лотом, входят два здания, земельные участки на правах аренды и оборудование. Одно из зданий - гостиница площадью более шести тысяч квадратных метров, степень готовности - 79%. Второе - спа-центр площадью 2,6 тысяч квадратных метров, степень готовности - 52%", - говорится в сообщении.

Планируется, что продажа пройдет в форме аукциона на повышение начальной цены, которая составит 4 млрд 153,2 млн рублей, размер задатка для участия в торгах составляет 200 млн рублей. Если первые торги будут признаны несостоявшимися, пройдут повторные торги, но уже на понижение начальной цены продажи; минимальная цена - 2 млрд 907,3 млн рублей.

"На данный момент мы обозначили начальную цену. Все будет зависеть от участников аукциона, в результате торгов она может многократно повыситься. Конечно, новый владелец гостиницы будет в ускоренном темпе завершать строительство и вводить объект в строй для того, чтобы окупить свои затраты, получать доход. Отдачу получит весь край: это и новые рабочие места, и налоги, и повышение туристической привлекательности Владивостока", - цитируются в сообщении слова председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна.

Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt ("Хаятт") было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. Бюджетные инвестиции в строительство уже составили более 13 млрд рублей. Депутаты Заксобрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, также назначались новые сроки сдачи объектов, ни один из которых пока не был выдержан.

В конце октября 2015 года власти сообщили, что гостиницу на Корабельной набережной планируется достроить в 2016 году и сдать в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму, а второй отель на мысе Бурный выставят на продажу в нынешнем незавершенном состоянии, включив в стартовую стоимость объекта все материалы, уже закупленные для отеля, в том числе мебель и оборудование. Однако покупателей на отель пока не нашлось.

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