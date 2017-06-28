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Самый крупный контейнерный порт Индии стал жертвой атаки вируса-вымогателя

Экономика и бизнес
28 июня, 7:29 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 28, июня. /ТАСС

Система компьютерного управления грузопотоком вышла из строя из-за вирусной атаки

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июня. /ТАСС/. Вирус-вымогатель, атаковавший многие компании мира, стал причиной сбоя в работе грузового терминала на крупнейшем в Индии контейнерном порту имени Джавахарлала Неру в Мумбаи. Как сообщает электронная версия газета The Times of India, вирус, получивший известность как Petya, поразил в ночь на среду один из трех контейнерных терминалов порта - Gateway Terminals India.

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По информации издания, система компьютерного управления грузопотоком вышла из строя из-за вирусной атаки. Руководство терминала пытается организовать работу вручную, что сказывается на скорости обработки грузов.

Как сообщил газете представитель порта, в настоящее время делается все возможное, чтобы минимизировать последствия атаки. Выделяются дополнительные места для размещения грузов из-за того, что в порту начинается затоваривание контейнерами.

Порт имени Джавахарлала Неру входит в число 30 крупнейших контейнерных портов мира и обрабатывает более половины общего объема индийских контейнерных экспортно-импортных грузов.

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал компьютеры десятков компаний и организаций на Украине и в России, а затем распространился по всему миру. По данным экспертов, в качестве механизма этой масштабной кибератаки используется вирус-шифровальщик Petya, препятствующий загрузке операционной системы и требующий оплаты в биткоинах.

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