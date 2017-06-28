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МЭР планирует в 2017 г. начать переговоры о ЗСТ с Индией и Египтом

Экономика и бизнес
28 июня, 8:22 UTC+3 ДАЛЯНЬ /Китай/ 28, июня. /ТАСС

Кроме того, ведутся переговоры между ЕврАзЭС и Ираном о заключении временного пилотного соглашения

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ДАЛЯНЬ /Китай/, 28 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует в 2017 г. начать переговоры о ЗСТ (зонах свободной торговли) с Индией и Египтом и заключить временное пилотное соглашение с Ираном. Об этом журналистам сообщил замглавы министерства Алексей Груздев в кулуарах Всемирного экономического форума "Летний Давос".

"Что касается Индии, Египта, я думаю, что в этом году мы приступим, может быть к концу года, к переговорам. С Израилем уже начаты переговоры. Поэтому повестка у нас весьма насыщенная на ближайший период времени", - сказал он, комментируя планы по заключению соглашений о ЗСТ.

По словам Груздева, обычно переговоры могут длиться два- три года. "Мы, конечно же, не настроены затягивать этот процесс, но и прогнозировать, за сколько он уложится, тоже не можем", - добавил замминистра.

ЗСТ с Ираном

Кроме того, сейчас ведутся переговоры между ЕврАзЭС и Ираном о заключении пилотного преференциального соглашения. "Действительно, это не классические переговоры о зоне свободной торговли, потому что Иран не член Всемирной торговой организации, поэтому с самого начала речь шла о разработке некоего преференциального соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли", - отметил Груздев.

Сейчас страны ведут переговоры по формированию списка товарных позиций, по которым будут действовать особые условия торговли. "Единство с точки союза (ЕврАзЭС - прим. ред.) есть, списка окончательного нет, потому что список и есть предмет переговоров", - подчеркнул замглавы МЭР РФ.

На первом этапе список будет содержать 200-300 позиций, учитывающих интересы Ирана и ЕврАзЭС. Груздев отметил, что основные интересы Ирана - это сельское хозяйство и отдельные позиции в машиностроении. "У союза, конечно же, интерес значительно шире с учетом дифференцированности нашей экономики, поэтому переговоры продолжаются", - сказал он.

Тем не менее, замминистра считает, что пилотное соглашение с Ираном может быть подписано уже в этом году. "В определенный период времени мы посмотрим, как функционирует с ограниченным охватом это соглашение, насколько мы добиваемся открытости экономики Ирана с точки зрения доступа наших товаров, насколько соблюдаются договоренности и насколько Иран готов, собственно, внедрять международные правила торговли, с тем, чтобы выйти на полноформатный ЗСТ", - резюмировал Груздев.

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