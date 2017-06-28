РФ и Турция обсудят "чувствительные" экономические вопросы на ярмарке в Измире в августе

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ДАЛЯНЬ /Китай/, 28 июня. /ТАСС/. Россия в августе 2017 года впервые примет участие в международной ярмарке в Измире (Турция) в качестве страны-партнера. В рамках мероприятия экономические министерства России и Турции планируют обсудить оставшиеся "чувствительные вопросы". Об этом журналистам сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев в кулуарах Всемирного экономического форума "Летний Давос".
"Отдельные региональные делегации (из России) принимали участие (в ярмарке раньше - прим. ред.), а вот в качестве страны-партнера - впервые. Могут быть новые темы для сотрудничества, и, конечно, мы с нашими партнерами из министерства экономики Турции все чувствительные оставшиеся вопросы будем решать", - сказал он.
Груздев заметил, что сейчас Минэкономразвития совместно с Минпромторгом формирует национальную экспозицию и деловую программу. Российская экспозиция займет более 600 квадратных метров. "По-моему, это крупнейшая (экспозиция среди участников - прим. ред.) будет", - считает он.
Замминистра рассказал, что во время ярмарки пройдет целый ряд круглых столов по разным направлениям сотрудничества. Например, на тему сельского хозяйства и машиностроения. "Есть все-таки взаимный интерес (у России и Турции - прим. ред.) и к торговле, и к инвестициям в различные сектора", - добавил он.
86-я Измирская международная ярмарка пройдет 18-22 августа.
Ярмарка является крупнейшим выставочным событием в деловой жизни Турции. Она нацелена на развитие внешнеэкономической деятельности, установление деловых контактов, развитие инвестиционной и инновационной деятельности. Главной темой в 2017 году станет энергетика и инновации.