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WSJ: iPhone произведет революцию в восприятии информации через 10 лет

Экономика и бизнес
28 июня, 10:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По прогнозу газеты, такие смартфоны смогут распознавать лица людей, готовить справочные материалы к встрече и практически мгновенно предоставлять ее расшифровку

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. iPhone через 10 лет будет способен распознавать лица людей, готовить справочные материалы к встрече и практически мгновенно предоставлять ее расшифровку. С таким прогнозом выступила газета The Wall Street Journal, напомнившая, что на этой неделе исполняется 10 лет с момента, когда в продажу поступил первый iPhone.

К моменту, когда будет отмечаться 20-летие этого события, считает газета, современная концепция телефона радикальным образом изменится. Скорее всего, они станут еще тоньше, их, вероятно, можно будет сворачивать в несколько раз или же скручивать, их можно будет размещать на запястьях, на ушах, на шее, они будут обладать новыми функциями, такими как дополненная реальность. Массивные устройства, которые сейчас используются для достижения эффекта дополненной реальности, уйдут в прошлое и на смену им придут "умные" очки. Это, по мнению газеты, произведет революцию в том, что касается получения информации и по своим последствиям будет сравнимо лишь с эффектом появления первого смартфона. По мнению Райана Уолша, на протяжении нескольких лет занимавшегося исследовательскими программами в компании Apple, появление таких возможностей позволит пользователям "глубже и более эффективно взаимодействовать с окружающим миром".

Однако, как отметила газета, у появления таких смартфонов есть и другая сторона: если пользователи захотят расширить свои возможности за счет использования искусственного интеллекта и дополненной реальности, то им придется согласиться на постоянную слежку - как со стороны "умных" устройств, так и со стороны компаний по выпуску высокотехнологичной продукции. При этом компании будут ужесточать политику в области соблюдения прав на личную информацию и пообещают не делиться ею ни с кем.

Привыкнуть к этому будет непросто, считает газета, поэтому основное отличие смартфона-2027 от нынешних устройств будет заключаться в том, каковы будут условия пользования и в какой степени люди будут готовы согласиться с этими условиями, точные параметры которых сейчас невозможно определить.

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