Миронов внес в Госдуму законопроект об отмене внутреннего роуминга

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене внутреннего роуминга в России. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе думских справороссов.

"Руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов совместно с коллегами внес сегодня в Государственную думу законопроект об отмене национального роуминга", - говорится в сообщении. Соответствующие поправки предлагаются в статью 54 закона "О связи" в части предоставления услуг связи по единому тарифу в пределах территории РФ. По замыслу авторов они должны вступить в силу с 1 января 2018 года.

Миронов, слова которого также приводит пресс-служба, напомнил, что "внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки". "Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже о ее избыточности", - добавил он.

Отказ от внутреннего роуминга - мировая тенденция, пояснил лидер справороссов. Многие страны, включая США, отменили его давно. А 15 июня роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза, напомнил Миронов.

"Мы считаем, что вслед за "мобильным рабством" плату за роуминг следует отменить и в нашей стране. Ликвидация для абонентов границ между российскими регионами - давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов", - заключил он.