Кабмин обсуждает создание фонда цифровой экономики объемом 100 млрд руб.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в настоящее время обсуждает возможность создания фонда цифровой экономики объемом 100 млрд руб., сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов, выступая на конференции "Российская электроника. Поиск новых точек роста".

"Сейчас в правительстве обсуждается тема создания фонда (цифровой экономики - прим. ред.), примерно как дорожный фонд, мощностью примерно 100 млрд руб.", - сказал Белоусов, отметив, что это ориентировочные цифры, поскольку в какой мере все будет реализовано, пока сложно говорить. Белоусов добавил, что эти деньги помогут создать, в том числе, инфраструктуру (сети, ЦОДы, аппаратная часть) для цифровой экономики России.

По его словам, программа развития цифровой экономики будет проанонсирована 5 июля.

Программа цифровой экономики России

Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил правительству до 1 июля доработать проект программы "Цифровая экономика" в части финансирования: предусмотреть источники, механизмы и объем финансирования программы.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров говорил, что вопросы финансирования и системы управления реализацией программы "Цифровая экономика" будут обсуждаться на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Минкомсвязь, которая занималась подготовкой программы развития цифровой экономики России до 2024 г., неоднократно заявляла о возможности создания отдельного фонда для финансирования программы. Предполагается, что в этот фонд могли бы быть объединены отчисления операторов на устранение цифрового неравенства, средства от продажи частот и другие средства.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил ТАСС, что обсуждаются варианты финансирования программы цифровой экономики России из отдельного фонда (по типу дорожного) или напрямую из бюджета.

Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев сообщал ТАСС, что министерство ждет от Минкомсвязи детальной информации по конкретным направлениям, требующим финансирования из госбюджета, и соответствующим объемам. По его словам, сама идея создания отдельного фонда цифровой экономики заслуживает обсуждения, но нуждается в доработке. Такой фонд позволит сфокусировать имеющиеся государственные ресурсы, и, следовательно, даст возможность финансировать целевые проекты в этой сфере "более ритмичным образом", отмечал Фомичев.

Информационное агентство России ТАСС совместно с Ассоциацией разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выступают организаторами конференции "Российская электроника. Поиск новых точек роста".