"Газпром" будет адаптировать модель работы в Турции под меняющуюся конъюнктуру

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Газпром" будет адаптировать конкретную модель работы на газовом рынке Турции на долгосрочную перспективу под меняющуюся конъюнктуру энергетического рынка этой страны, сообщил ТАСС официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Мы внимательно следим за тенденциями развития турецкого энергетического рынка и рассматриваем самые разные варианты сотрудничества с турецкими потребителями. Конкретная модель работы на долгосрочную перспективу будет адаптироваться под меняющуюся конъюнктуру энергетического рынка этой страны", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что группа "Газпром" выходит из газового бизнеса в Турции, продавая свою долю в трейдере Akfel Holding, национализированном в конце 2016 года. Таким образом, учитывая планы "Газпрома" продать другой свой актив в стране - Bosphorus gaz, группа уже в этом году может полностью покинуть турецкий рынок.

Куприянов подчеркнул, что турецкий газовый рынок как второй по объемам экспорта для "Газпрома" имеет для компании очень большое значение.

"Мы исходим из того, что роль Турции как крупнейшего энергетического игрока в регионе в дальнейшем будет расти. В этой же связи мы сейчас развиваем новый крупный инфраструктурный проект "Турецкий поток", который принесет в страну крупные объемы газа напрямую", - добавил он.

В начале июня зампредседателя правления российского газового холдинга Александр Медведев сообщил, что "Газпром" может продать 71-процентную долю в турецком импортере газа Bosphorus Gaz. По его словам, события на турецком рынке носят сложный характер, в том числе в связи с экономической ситуацией. "Газпром" стал акционером Bosphorus Gaz в 2009 г.

В Турции российский газ получают государственная нефтегазовая компания Botas и частные компании, которым по решению руководства страны предоставлено право заниматься импортом топлива из России. В рамках заключенных в 2013 г. контрактов с "Газпромом" они получают около 10 млрд куб. м газа в год и реализуют его на внутреннем рынке.