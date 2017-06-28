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Пенсионный фонд приостановил прием электронных заявлений о переводе накоплений

Экономика и бизнес
28 июня, 12:12 дата обновления: 28 июня, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В ПФР сообщили, что приостановка продлится как минимум до получения и рассмотрения результатов проверки удостоверяющих центров соответствующими госорганами

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) приостановил прием электронных заявлений от удостоверяющих центров о переводе пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, сообщает в среду пресс-служба ПФР.

"Приостановка продлится как минимум до получения и рассмотрения результатов проверки удостоверяющих центров соответствующими государственными органами", - говорится в сообщении.

В связи с этим ПФР напоминает о вариантах подачи заявления о переводе пенсионных накоплений - их можно подать через клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ, через Единый портал государственных услуг или личный кабинет гражданина на сайте ПФР, а также по почте.

Ранее Счетная палата опубликовала результаты проверки за 2012-2016 годы принятых ПФР от аккредитованных удостоверяющих центров заявлений о смене страховщика. По результатам проверки выявлены риски фальсификации заявлений.

По данным Счетной палаты, было выявлено несколько схем, препятствующих реализации права граждан на смену страховщика. Например, установлены массовые поступления в ПФР в один и тот же день двух заявлений от удостоверяющих центров на одно и то же застрахованное лицо - о смене страховщика и о переходе к действующему страховщику, которого застрахованное лицо предполагало сменить.

Также были установлены факты поступления в ПФР дублирующих заявлений на одно и то же застрахованное лицо. При этом согласно действующему законодательству, при поступлении в один день нескольких заявлений от одного застрахованного лица ПФР должен отказать в их рассмотрении.

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