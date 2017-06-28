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"Почта России" обнаружила, что бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей

Экономика и бизнес
28 июня, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Сотрудники службы безопасности компании провели операция по выявлению и пресечению мошеннической схемы, по которой в почтовую сеть поступали сотни тысяч неучтенных и неоплаченных почтовых отправлений

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Почта России" пресекла крупную мошенническую схему отправки неучтенных и неоплаченных почтовых отправлений на сотни миллионов рублей. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"Сотрудниками службы безопасности "Почты России" проведена масштабная операция по выявлению и пресечению мошеннической схемы, по которой в почтовую сеть поступали сотни тысяч неучтенных и неоплаченных почтовых отправлений. Ущерб, причиненный государству, составил сотни миллионов рублей. Все материалы по данным фактам передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, вброс "серой почты" осуществлялся крупным консолидатором, коммерческой компанией ООО "Экспресс".

"В незаконных действиях подозреваются также состоявшие в сговоре с правонарушителями ответственные должностные лица при железнодорожных почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы и авиационного отделения перевозки почты Шереметьево. В результате внедрения на предприятии современных IT-систем в процесс обработки почтовой корреспонденции и тщательного анализа поступающих данных о количестве и маршрутах доставки почтовых отправлений удалось выявить значительные объемы неучтенных дубликатов почтовых емкостей с "серой почтой", - добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что на всех изъятых отправлениях имеется оттиск франкировальной машины, принадлежащей ООО "Экспресс". "Важно отметить, что это устаревшая модель франкмашины, которая не передает данные на централизованные серверы "Почты России". Накануне вступления в силу приказа о переходе всех владельцев франкировальных машин на новое оборудование злоумышленники стараются в оставшееся время провести максимальный объем неоплаченных рассылок. "Почта России" прекращает с данной компанией-консолидатором все договорные отношения и будет настаивать на отзыве у нее лицензии на использование франкировальной машины", - заключили в пресс-службе.

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