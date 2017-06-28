АЗС "Роснефти" после кибератаки работают со сбоями

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Работа кассового оборудования на некоторых АЗС "Роснефти" в настоящий момент идет со сбоями после хакерской атаки на компанию во вторник, в ближайшее время работоспособность касс будет восстановлена, говорится в заявлении компании.
"Розничная сеть компании работает в штатном режиме. На данный момент на некоторых АЗС наблюдаются сбои в работе кассового оборудования. В ближайшее время планируется полностью восстановить работоспособность оборудования", - отметили в компании.
Ранее в организации сообщили, что масштабная хакерская атака не сказалась на производственных процессах компании. В "Роснефти" добавили, что оценивать последствия кибератаки пока преждевременно.
"Роснефть" 27 июня сообщила о "мощной хакерской атаке" на свои серверы, позднее обратилась в правоохранительные органы. В компании отметили, что хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря переходу на резервную систему управления производственными процессами ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены.
Вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, во вторник атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Случаи заражения наблюдались в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции и США.
В среду в "Лаборатории Касперского" сообщили, что специалисты имеют дело с новым вредоносным ПО, косвенно связанным с вирусом-вымогателем Petya, принцип действия которого, в свою очередь, схож с действием известного вируса WannaCry.