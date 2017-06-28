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ЦБ намерен ввести новый вид ценных бумаг

Экономика и бизнес
28 июня, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В ведомстве пояснили, что видят необходимость в новых "более доходных" инструментах

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ планирует до конца 2017 года внести в Госдуму законопроект о регулировании нового вида ценных бумаг - структурных расписок. Об этом сообщила журналистам директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская.

"Это будут эмиссионные бумаги, мы вчера договорились об их названии - "структурные расписки". Мы видим сейчас, что есть потребность в новых, более доходных инструментах", - сказала она. По словам главы департамента, инициатива прорабатывается с прошлого года.

Новый инструмент будет отличаться от облигаций ключевым признаком - в облигациях присутствует защита номинала, а в новых структурных продуктах будет предусмотрена вероятность невозврата номинала (основного долга), отметила Чайковская.

Интерес к такого рода продуктам есть у наиболее "продвинутых" инвесторов - физических лиц (квалифицированных инвесторов), отметила представитель ЦБ.

"Это отдельная категория инструментов для инвесторов, которые в них разбираются. Главное, чтобы инвесторы, покупая их, понимали те риски, которые с ними связаны", - подчеркнула она.

Сейчас подобные инструменты существуют в виде договорных отношений, а не ценных бумаг.

"Эти договоры все уже есть на рынке, заключаются между профессиональными организациями и клиентами, но они не оформляются в виде ценной бумаги, потому что законодательство это сейчас не допускает, соответственно, они не могут торговаться на бирже", - объяснила Чайковская.

Основная цель законопроекта - дать инвесторам такую возможность, заключила она.

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