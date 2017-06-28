Nintendo выпустит мини-версии своей классической 16-битной приставки

ТОКИО, 28 июня. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская корпорация Nintendo объявила о выпуске уменьшенных версий своих классических 16-битных приставок Super Nintendo и Super Famicom. Первая выйдет на американский и европейский рынок, а вторая - на японский.

Японская версия поступит в продажу с небольшим опозданием по отношению к Super Nintendo. Американский и европейский релизы запланированы на 29 сентября, а Super Famicom поступит в продажу 5 октября этого года. Японский аналог, однако, будет несколько дешевле из-за разницы курсов валют - его цена составит 7 980 иен (около $71), тогда как, к примеру, на рынке США Super Nintendo будет стоить $80. В комплект с заметно уменьшившейся в размерах приставкой также войдет 21 игра, среди которых присутствуют такие, как Super Mario World и Final Fantasy VI.

Nintendo активно занимается популяризацией своих классических приставок. В прошлом году начались мировые продажи восьмибитной приставки Famicom (Nintendo Entertainment System в США и Европе), вызвавшие ажиотаж среди давних поклонников приставочных игр. Спрос на приставку столь высок, что в Японии ее сейчас купить можно только с рук. Nintendo периодически выпускает дополнительные партии консоли, но они мгновенно исчезают с прилавков японских магазинов по предварительному заказу.