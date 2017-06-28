Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

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БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические секторальные санкции на шесть месяцев, до 31 января 2018 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду.
"Формальное решение о продлении на шесть месяцев экономических запретительных мер в отношении РФ принято", - отмечается в документе. "Это решение последовало за отчетом президента [Франции Эмманюэля] Макрона и канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель на саммите ЕС 22-23 июня о выполнении минских соглашений. Это открыло путь к продлению санкций на шесть месяцев. Совет [ЕС] сегодня единогласно принял формальное решение об этом по письменной процедуре", - указывается в тексте.
Данный шаг носит чисто технический характер: политическое решение о продлении санкций было принято 22 июня на саммите Евросоюза. Пакет антироссийских экономических мер последний раз продлевался в январе текущего года до 31 июля.
Санкционная политика ЕС включает три независимых направления: визовые ограничения в отношении российских граждан (действуют до сентября этого года), экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов (продлены до 31 января 2018 года), а также ограничительные меры в отношении Крыма (до 23 июня 2018 года).