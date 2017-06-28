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Росатом: РФ надеется возобновить рабочую группу с Еврокомиссией по атомной сфере

Экономика и бизнес
28 июня, 13:34 UTC+3 /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян

В госкорпорации отметили, что готовы возобновить и усилить диалог, который способствует безопасности в атомной сфере

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БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Россия надеется возобновить рабочую группу с Еврокомиссией по взаимодействию в атомной сфере. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров на полях конференции в Брюсселе по атомной безопасности в Европе.

"Мы думаем, что необходимо восстановить совместную рабочую группу. Что касается нас, мы готовы возобновить и усилить этот диалог, который способствует безопасности в атомной сфере", - сказал он.

По мнению Комарова, восстановление рабочей группы с ЕК - вопрос времени. "Я считаю, что перспективы есть. Думаю, что это только вопрос времени, потому что это очень взаимовыгодный диалог и для России, и для ЕС", - отметил он.

Первый замглавы Росатома напомнил, что рабочая группа была создана несколько лет назад для взаимодействия в атомной сфере. "И главная цель этой группы была, прежде всего, унификация стандартов в области безопасности, обмен информацией, - сказал он. - Сейчас, к сожалению, он приостановлен, по понятным причинам (в связи с напряженными отношениями между ЕС и РФ)".

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