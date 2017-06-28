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Ввозные пошлины на электронику могут быть повышены по предложению российского бизнеса

Экономика и бизнес
28 июня, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

По словам помощника президента РФ Андрея Белоусова, никаких барьеров для выхода с такой инициативой у бизнеса нет

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Помощник президента РФ Андрей Белоусов

Помощник президента РФ Андрей Белоусов

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил создать рабочую группу из числа разработчиков и производителей электроники, которая выработает свои предложения по увеличению ввозных пошлин на электронику. Об этом он заявил, выступая на конференции "Российская электроника. Поиск новых точек роста".

"Просто примите решение создать рабочую группу здесь и сейчас, которая выработает предложения по эскалации (увеличению ставок таможенных пошлин - прим. ТАСС), чтобы ассоциация (Ассоциация разработчиков и производителей электроники - прим. ТАСС) вышла через месяц с предложениями к Минэкономразвитию", - сказал Белоусов.

По словам помощника президента, никаких барьеров для выхода с такой инициативой у бизнеса нет.

"Механизм очень простой - вы формируете ваше представление о том, как должны быть устроены ввозные пошлины, дальше это все направляется в рабочую группу Минэкономразвития. Эта инициатива всегда исходит от бизнеса. Рабочая группа отрабатывает эту тему, у нас есть специальная комиссия, которую возглавляет министр экономического развития. Эта комиссия одобряет ваше предложение, дальше это идет в ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) и принимается решение", - отметил он.

Белоусов не исключил, что при острой необходимости пошлины можно вводить на временно основе. "Можно пошлины вводить на временной основе, там не требуется решение ЕЭК, это можно делать на российском уровне", - сказал он.

При этом помощник президента заметил, что данная инициатива может противоречить нормам ВТО, но существующий санкционный режим в отношении РФ меняет ситуацию. "Но я откровенно хочу сказать, ВТО основано на известных принципах, которые лежат в основе соответствующих соглашений, применение санкций - эти принципы отметает напрочь, просто напрочь. И сегодня довольно-таки странно нам оглядываться даже на наши обязательства, когда по отношению к РФ все базовые принципы ВТО отложены в сторону", - подчеркнул он.

Информационное агентство России ТАСС совместно с Ассоциацией разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выступают организаторами конференции "Российская электроника. Поиск новых точек роста".

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