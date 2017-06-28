Саранча под контролем: аграрии России отбили "первую волну" нашествия вредителей

Российским южным сельскохозяйственным регионам удалось выдержать июньское нашествие саранчи, однако специалисты не исключают, что посевы придется спасать во второй раз, и ожидают нового массового появления вредителей. В среду режим чрезвычайной ситуации (ЧС) готовятся снять в Ставропольском крае, пока спокойная обстановка также в Калмыкии и Астраханской области. Корреспонденты ТАСС узнали, как складывается ситуация в пострадавших от вредителей регионах.

Зона ЧС

Сильнее всех нашествие саранчи в 2017 году ощутили на себе четыре российских региона: Ставропольский край, Дагестан, режим "повышенной готовности" вводился в Калмыкии и Астраханской области. По данным Минсельхоза РФ, в общей сложности личинки саранчовых были обнаружены на 1,2 млн гектаров посевов.

"Та саранча, которая была на территории края, практически уничтожена. Меры были беспрецедентные, значительно усилена поддержка из краевого бюджета: 28 млн рублей у нас был первый транш и 15 млн рублей по решению губернатора было выделено дополнительно", — пояснил журналистам министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

В Минсельхозе Калмыкии отметили, что ситуация с нашествием саранчи в регионе сложная, но находится под контролем: "Режим ЧС вводиться не будет. Ранее на борьбу с саранчой было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета. Принято решение выделить дополнительно еще 3 млн рублей, все бумаги находятся на подписи у председателя правительства Калмыкии. По обновленной информации, от вредителя уже обработано более 80 тыс. гектаров", — рассказали ТАСС в Минсельхозе Калмыкии.

Спокойная ситуация пока и в Астраханской области. "Мы справляемся, большую часть (саранчи. — Прим. ТАСС) ликвидировали, то есть говорить сегодня, что это перерастет в чрезвычайную ситуацию, точно нельзя. Обработано только авиацией уже свыше 1 тыс. гектаров. Ущерба пока сильного нет, немного пострадали сенокосы, но это несущественно", — пояснил начальник управления сельского хозяйства администрации Лиманского района Астраханской области Александр Малов.

Режим ЧС из-за нашествия саранчи сохраняется сейчас в Дагестане, где вредитель "захватил" больше 100 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. "По предварительным данным, для борьбы с саранчовыми потребуется более 35 млн рублей, из бюджета выделено только 5 млн рублей. Сельхозпроизводителям рекомендуют самостоятельно закупать инсектициды (ядовитые вещества для уничтожения вредителей. — Прим. ТАСС). Помощь оказывается со стороны оперативно созданного штаба — вся необходимая техника и авиация", — отметили в Минсельхозе республики.

"Вторая волна"

Аграрии южных регионов России допускают, что до осени саранча может вернуться. "Мы не исключаем, что, возможно, будет и следующая волна нашествия саранчи, очаг ее заселения — Лиманский район Астраханской области. На сегодняшний день ситуация под контролем, потому что сейчас наблюдается высокий уровень воды, а саранча приходит тогда, когда уровень воды в реках падает", — пояснил глава Минсельхоза Ставрополья Ситников.

Объединенные усилия

С каждым годом регионы, больше всех страдающие от нашествия саранчи, усиливают взаимодействие — обмениваются данными, вместе обследуют приграничные территории. "В этом году работа по борьбе с вредителем выстроена четко, проведена подготовка, также мы держим связь со всеми регионами, где есть угроза от этого вредителя", — пояснили в Министерстве сельского хозяйства Калмыкии.

Российские регионы готовились к борьбе с саранчой давно, сообщил ранее журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. По его словам, у аграриев есть комплекс мер, и Минсельхоз рассчитывает, что "угроза будет сведена к минимуму".

По данным министерства, с 2008 по 2016 год на закупку препаратов против саранчи и других вредителей было выделено 295,2 млн рублей. Обработка посевов позволила предотвратить ущерб сельскохозяйственному производству на сумму свыше 100 млрд рублей. На борьбу с саранчой в регионах выделяются средства из региональных бюджетов. Участвуют в борьбе и сами сельхозпроизводители, которые также закупают препараты, а к обработке посевов привлекается авиация и наземная техника.

Однако в Минсельхозе Дагестана рассказали, что в борьбе с вредителями есть определенные сложности. "Борьба с саранчой осложняется тем, что осенью кубышки ("домики" для личинок. — Прим. ТАСС) откладываются на территориях особо охраняемых земель, заповедных зон. Весной, когда начинается отрождение (появление. — Прим. ТАСС) личинок, вести обработку на этих землях не разрешается. Ее можно уничтожать, только когда она перейдет на сельхозземли, в связи с чем приходится обрабатывать одну и ту же территорию по несколько раз", — пояснили в министерстве.

Погода против саранчи

Специалисты отмечают, что в 2017 году погодные условия оказались на стороне аграриев и не способствуют распространению саранчи. К примеру, в Саратовской области в 2016 году наблюдалось нашествие вредителей, в этом году ситуация спокойная.

"Погодные условия складываются неблагоприятно для саранчовых вредителей. Максимальная численность была от 0,3 до 2 экземпляров на квадратный метр в Марксовском районе на площади 1 гектар. Но это не превышает экономического порога вредоносности (минимальная плотность вредителя, при которой затраты на борьбу окупаются доходом от сохраненного урожая. — Прим. ТАСС)", — рассказала начальник отдела защиты растений Россельхозцентра Саратовской области Наталья Короткова.

Серьезных проблем с вредителем пока удается избегать и в Чечне, где в 2016 году саранча "захватила" 7 тыс. гектаров земель. В этом году первый очаг был обнаружен и ликвидирован на границе с Дагестаном, для борьбы с вредителями в регионе создан оперативный штаб. "Обычно саранча появляется в труднодоступных местах, там мы применяем аэрозольные опрыскиватели с воздушным потоком, а на равнинах используем шланговый опрыскиватель. В борьбе с вредителями мы используем средства из резервного фонда — это 5,5 млн рублей", — пояснили в чеченском Минсельхозе.