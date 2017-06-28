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В Госдуму внесен законопроект о введении нового вида эмиссионных ценных бумаг

Экономика и бизнес
28 июня, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Согласно документу, такая ценная бумага предусматривает выплату ее владельцу номинальной стоимости, части номинальной стоимости или выплату дохода по бумаге в зависимости от обстоятельств

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Законопроект о введении нового вида эмиссионных ценных бумаг - структурных расписок - внесен в Госдуму председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, первым заместителем председателя комитета Игорем Дивинским и членом Совета Федерации Николаем Журавлевым. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, такая ценная бумага предусматривает выплату ее владельцу номинальной стоимости или части номинальной стоимости и (или) выплату дохода по такой ценной бумаге в зависимости от определенных обстоятельств. Оплата структурных расписок может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Кроме того, предполагается, что структурная расписка не может предусматривать право на ее досрочное погашение по усмотрению, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев.

Размещение, обращение и погашение, в том числе досрочное, структурной расписки, раскрытие и предоставление информации осуществляются по правилам, предусмотренным федеральным законом "О рынке ценных бумаг" для выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций с учетом особенностей. Эмитентами структурных расписок смогут выступать кредитные организации, брокеры, дилеры, а также специализированные общества структурных продуктов. В связи с этим законопроект вводит новый вид специализированного общества - специализированное общество структурных продуктов, определяет цели его деятельности и устанавливает некоторые особенности его создания, реорганизации, ликвидации и правового положения как специализированного общества.

Приобретать структурные расписки смогут только квалифицированные инвесторы, при этом Банк России будет вправе в своих нормативных актах устанавливать условия, при которых структурные расписки смогут предлагаться неограниченному кругу лиц.

В настоящее время, по имеющимся оценкам, объем находящихся в обращении на мировом финансовом рынке так называемых структурных продуктов составляет около $2 трлн, ежегодный объем продаж - около $500 млрд. При этом более 70% всех выпущенных структурных продуктов приходится на продукты с частичной защитой капитала. "Поскольку со стороны инвесторов имеется существенный спрос на структурные продукты с частичной защитой капитала, которые предоставляют возможность получения более высокой доходности по сравнению с традиционными облигациями, представляется актуальным принятие законодательства, регулирующего процедуру выпуска и обращения такого рода инструментов в России", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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