Алишер Усманов объявил конкурс стартапов с ежемесячным призом в 1 млн руб.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов сообщил, что завершает конкурс для авторов лучших видео, картинок, стикеров и фотографий на тему своих видеобращений в адрес Алексея Навального в сети, и объявил о начале нового конкурса стартапов, авторы лучших из которых по итогам месяца будут получать по миллиону рублей.

"По моей просьбе команда поддержки конкурса переформатирует сообщество (в сети "Вконтакте" - прим. ТАСС) и будет использовать группу как площадку для новых инициатив. Например, прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов", - написал Усманов на своей странице в "ВКонтакте".

По словам предпринимателя, лучшие проекты по итогам месяца "безвозмездно получат миллион рублей", а авторы лучшего проекта по итогам года будут приглашены на обсуждение возможности инвестиций.

Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд "Соцгоспроект" получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей. В свою очередь Усманов опубликовал несколько видеообращений для Навального на своем официальном YouTube-канале, в которых заявлял, что информация, распространяемая о нем Навальным, является ложной.

31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции и сведения о его якобы судимости за изнасилование.