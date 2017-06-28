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Алишер Усманов объявил конкурс стартапов с ежемесячным призом в 1 млн руб.

Экономика и бизнес
28 июня, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

По словам бизнесмена, авторы лучшего проекта по итогам года будут приглашены на обсуждение возможности инвестиций

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Алишер Усманов

Алишер Усманов

© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов сообщил, что завершает конкурс для авторов лучших видео, картинок, стикеров и фотографий на тему своих видеобращений в адрес Алексея Навального в сети, и объявил о начале нового конкурса стартапов, авторы лучших из которых по итогам месяца будут получать по миллиону рублей.

"По моей просьбе команда поддержки конкурса переформатирует сообщество (в сети "Вконтакте" - прим. ТАСС) и будет использовать группу как площадку для новых инициатив. Например, прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов", - написал Усманов на своей странице в "ВКонтакте".

По словам предпринимателя, лучшие проекты по итогам месяца "безвозмездно получат миллион рублей", а авторы лучшего проекта по итогам года будут приглашены на обсуждение возможности инвестиций.

Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд "Соцгоспроект" получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей. В свою очередь Усманов опубликовал несколько видеообращений для Навального на своем официальном YouTube-канале, в которых заявлял, что информация, распространяемая о нем Навальным, является ложной.

31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции и сведения о его якобы судимости за изнасилование.

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