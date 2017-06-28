"Норникель" вложит свыше 150 млн рублей в реконструкцию электроподстанции в Заполярье

МУРМАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Кольская ГМК (входит в группу компаний "Норникеля") начала реализацию проекта по реконструкции распределительной подстанции РП-70. Как сообщили в среду в пресс-службе компании, это одна из важнейших подстанций в системе электроснабжения Мончегорской промплощадки, которая питает электроэнергией электролизное отделение и расходный склад хлора цеха электролиза никеля.

"Инвестиции в реконструкцию РП-70 составят более 156 млн рублей", - сказали в пресс-службе

Для обеспечения надежного электроснабжения подразделений предприятия на РП-70 проведут замену морально и физически устаревшего распределительного устройства на современное. В новом устройстве будет четыре секции, каждая из которых имеет свой ввод и своих потребителей электрической энергии. В связи с непрерывностью процесса производства никеля реконструкция подстанции будет выполнятся поэтапно.

В настоящее время идет закупка оборудования и выбор подрядчика. Окончание проекта планируется на конец 2018 года.