Суд арестовал имущество главы Uber в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июня. /ТАСС/. Окружной суд Хельсинки в среду принял решение об аресте имущества главы финского отделения сервиса такси Uber Йоела Ярвинена. Об этом сообщило Финляндское информационное агентство.

Ярвинена подозревают в незаконном оказании услуг по перевозке пассажиров на такси. Uber действует в Финляндии с 2014 года, и полиция рассмотрела за это время уже десятки случаев нелегальных перевозок за счет предоставляемого компанией сервиса. Причина, почему эта деятельность считается здесь незаконной, заключается в том, что у многих работающих на компанию в республике людей нет необходимой для этого по местным законам лицензии таксиста.

Согласно решению суда, стоимость арестованного имущества главы Uber "составит €250 тысяч". Если Ярвинена признают виновным, оно может быть конфисковано для покрытия нанесенного его действиями ущерба.

Ранее с нелегальными водителями Uber в Финляндии боролись при помощи штрафов. Однако затем полиция провела консультации с прокуратурой и разработала более жесткие меры. Теперь во всех случаях на перевозчиков Uber составляются заявления о совершенном преступлении, а после проводится предварительное следствие. По сведениям информагентства, по меньшей мере одно из дел против водителя сервиса сейчас находится в суде.