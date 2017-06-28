ФАС возбудила дело против российской структуры LG

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ФАС возбудила дело в отношении "ЛГ Электроникс РУС" (российская структура LG) по признакам координации цен на смартфоны, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"По данным ФАС России, "ЛГ Электроникс Рус" использовало специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG. Помимо этого, компания регулярно получала отчеты о ценах от самих ритейлеров, которые также использовали "ценовых роботов" с целью контроля за ценами", - отметил представитель ФАС.

Ведомство проводила проверку ценообразования на смартфоны различных производителей после обнаружения нарушения формирования цен на iPhone в России. В мае статс-секретарь, замглавы ФАС Андрей Цариковский рассказал ТАСС, что ведомство после проверки стало подозревать LG в координации ценообразования на смартфоны в России. Тогда он не исключил возбуждения дела против компании в ближайшее время.

Дело против Apple

В августе 2016 г. ФАС возбудила дело по ч.5 ст.11 закона о защите конкуренции в отношении структур американской корпорации Apple (ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.), усмотрев признаки координации ценообразования у ритейлеров на iPhone 6s и 6s Plus.

Изучив цены у 16 ритейлеров, в числе которых "Евросеть", "Эльдорадо", "Связной", re:Store, Ozon.ru, "Ситилинк", Media Markt, "Мобиленд" (бренд "Ноу-хау"), "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"), ФАС пришла к выводу, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России (то есть с конца сентября 2015 г.) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. Аналогичная ситуация была выявлена и с другими моделями iPhone.

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации ценообразования корпорацией Apple - "рекомендованные" цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные.

В свою очередь американская корпорация заявила, что не диктует розничным сетям цены на iPhone. Ритейлеры также отмечали, что устанавливают цены сами на основании существующей конъюнктуры рынка. Однако позже Apple пошла на сотрудничество с ФАС, признала и устранила нарушение.

За нарушение компании грозит штраф от 1 до 5 млн руб. Кроме того, к должностным лицам компании может быть применен штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет.