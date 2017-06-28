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Фонд Гришина, владелец Alcatel и певица Шакира вложат $14 млн в игровой смартфон

Экономика и бизнес
28 июня, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

До этого инвесторами проекта стали основатель SEGA Хаяао Накаяма и создатель Atari Нолан Бушнелл

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Венчурный фонд сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics инвестирует в разработчика игрового смартфона Wonder, вложив большую часть средств в рамках инвестиционного раунда A общим объемом $14 млн. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

Помимо Grishin Robotics, в раунде приняли участие один из крупнейших в мире производителей электроники TCL (владеет брендами Alcatel и Palm, работает с Blackberry и Samsung) и инвестор Oculus и Hyperloop One - фонд сооснователя Palantir Джо Лонсдейла 8VC.

Кроме того, в компанию Wonder в рамках этого раунда вложили средства инвестор LinkedIn и Pandora и ряд "бизнес-ангелов", среди которых испанский футболист Жерар Пике и бразильский футболист Неймар, а также певица Шакира.

До этого инвесторами Wonder стали основатель SEGA Хаяао Накаяма и создатель Atari Нолан Бушнелл.

Компания Wonder занимается разработкой специального игрового устройства - гибридом мощного смартфона и игровой консоли. Параллельно Wonder разрабатывает программную составляющую, формируя экосистему сервисов, приложений и контента.

Компания-разработчик игрового смартфона расположена в Лос-Анджелесе и была основана выходцами из Microsoft, HTC, Disney, Apple, Sony, Activision, Riot Games, Google и Facebook.

Гришин, слова которого приводятся в сообщении, считает, что игровая платформа Wonder обладает огромным потенциалом. "Мы предпочитаем инвестировать в компании, где мы не только верим в будущее бизнеса, но и понимаем, как наш опыт и экспертиза помогут основателям стать еще более успешными", - добавил он.

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