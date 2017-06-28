Greenpeace признал гаджеты Apple и Samsung вредными для окружающей среды

Организация Greenpeace совместно с iFixit провела исследование, которое показало, что продукция компаний Apple, Samsung и Microsoft наименее пригодна для ремонта. Как сообщается на сайте Greenpeace, низкий показатель ремонтопригодности усложняет процесс утилизации таких элементов гаджетов, как, например, аккумуляторы, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества электронного мусора.

В ходе исследования Greenpeace и iFixit провели анализ продукции 17 IT-компаний, среди которых такие гиганты как Apple, Dell, Fairphone, Samsung и Microsoft, и более 40 моделей устройств, среди которых Samsung Galaxy S8 и Apple Retina MacBook. У 70% изученных устройств снять батарейку либо слишком трудно, либо невозможно из-за особенностей дизайна.

"Это приводит к сокращению срока службы гаджетов, и они просто становятся очередным электронным мусором, - заявил аналитик IT-сектора в американском подразделении Greenpeace Гэри Кук. - Значительно растет количество продукции компаний Apple, Samsung и Microsoft, починить которые пользователю очень трудно".

Зачастую для ремонта современных устройств требуются нестандартные и редкие инструменты, что также усложняет процесс ремонта таких устройств как iPhone, Oppo R9m и Huawei's P9. Все это в результате приводит к сокращению срока жизни гаджета. Владелец выбрасывает его и покупает новый взамен в то время как производство и утилизация электроники требует огромного количества энергии.

"Производители ежегодно производят миллиарды [гаджетов], а потребители пользуются ими всего несколько лет прежде, чем выбросить. Электронный мусор – один из самых быстрорастущих потоков отходов на планете", - сказал Кайл Винес, генеральный директор iFixit.

При этом отмечается, что среди изученных моделей были и те, которые показывают, что создание пригодных для ремонта устройств возможно. В частности, в качестве положительного примера приводятся устройства компаний Dell, Fairphone и HP – эти компании публикуют инструкции по ремонту и открыто продают запасные части. Наиболее ремонтопригодными признаны, в частности, Fairphone 2, LG G4 и G5 и HP Elite x2 1012 G1.