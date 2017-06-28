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Левин: при решении вопроса отмены внутреннего роуминга нужно оценить все возможные риски

Экономика и бизнес
28 июня, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по информационной политике отметил, что эту проблему сложно назвать острой, так как она уже во многом решена операторами связи, которые предлагают конкурентные тарифы

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает необходимым при принятии решения по законодательной отмене внутреннего роуминга оценить все потенциальные расходы операторов связи, чтобы избежать возможного роста цен на услуги.

"Сама по себе отмена национального роуминга, безусловно, отвечает интересам пользователей, так как граждане в связи с минимизацией расходов будут чаще коммуницировать с теми, кто проживает в других субъектах РФ, а также будут активнее пользоваться услугами сотового оператора, находясь за пределами так называемого домашнего региона", - заявил журналистам глава профильного комитета Госдумы, комментируя внесение депутатами от "Справедливой России" законопроекта об отмене внутреннего роуминга.

В то же время, по мнению Левина, "сегодня эту проблему сложно назвать острой, так как она уже во многом решена самими операторами связи, которые предлагают конкурентные тарифы и специальные услуги для тех, кто активно перемещается по России".

Что касается предлагаемых законодательных мер по решению этого вопроса, то парламентарий считает необходимым "оценить все риски и потенциальные расходы операторов, чтобы они в итоге не компенсировали их поднятием цен на другие услуги".

В среду группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене внутреннего роуминга в России. Как говорится в сообщении пресс-службы думских справороссов, предлагается внести поправки в статью 54 закона "О связи" в части предоставления услуг связи по единому тарифу в пределах территории РФ. Вступить в силу новые нормы должны, согласно замыслу авторов законопроекта, с 1 января 2018 года.

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