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Совет ЕС одобрил временные торговые преференции для Украины

Экономика и бизнес
28 июня, 17:55 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 28, июня. /ТАСС

Таким образом Евросоюз окажет экономическую поддержку Киеву

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БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Совет ЕС одобрил в среду временные односторонние торговые преференции для Украины.

Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета.

"Эти меры станут жестом нашей активной политической и экономической поддержки Украины. Учитывая тяжелую ситуацию в этой стране, мы намерены быстро перейти к претворению этого решения в жизнь", - говорится в документе.

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