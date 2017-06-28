Совет ЕС одобрил временные торговые преференции для Украины

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Совет ЕС одобрил в среду временные односторонние торговые преференции для Украины.

Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета.

"Эти меры станут жестом нашей активной политической и экономической поддержки Украины. Учитывая тяжелую ситуацию в этой стране, мы намерены быстро перейти к претворению этого решения в жизнь", - говорится в документе.