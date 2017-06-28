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Холдинг "Швабе" представил в Санкт-Петербурге оптико-электронные системы наблюдения

Экономика и бизнес
28 июня, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

На стенде компании представлена продукция Уральского оптико-механического завода

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" представил оптико-электронные системы наблюдения на VIII Международном военно-морском салоне (МВМС), который открылся в среду в Санкт-Петербурге на территории выставочного комплекса "Ленэкспо" и причального комплекса "Морской вокзал". Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

"Предприятия холдинга "Швабе" уже не первый год являются участниками этого профессионального мероприятия. В 2017 году "Швабе" демонстрируют на МВМС системы оптического наблюдения, которые могут быть установлены на различные типы техники как военного, так и гражданского назначения, в том числе на морские суда - корабли и катера", - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора холдинга Дмитрий Жидков.

На стенде компании с 28 июня по 2 июля будет представлена продукция Уральского оптико-механического завода (УОМЗ): это гражданские системы оптического наблюдения, а так же малогабаритная стабилизированная система СМС-831 и продукция военного назначения - установка секторного обзора для надводных кораблей.

"Системы оптического наблюдения предприятия "Швабе" гарантируют получение качественного и устойчивого изображения в любых условиях съемки и даже в условиях ограниченной видимости. Комплексы наблюдения и оптика военного назначения позволяют вести наблюдение за надводной и воздушной обстановкой в интересах обороны корабля, навигационной безопасности и для контроля взлета и посадки корабельных вертолетов", - пояснили в холдинге.

Международный военно-морской салон проходит один раз в два года. Главная цель проведения МВМС - предоставить производителям и разработчикам вооружения возможность демонстрации научного и технического потенциала разработок, сообщить о новейших российских достижениях, способствовать развитию деловых контактов предприятий ОПК России с иностранными коллегами. В 2015 году в экспозиции приняли участие 423 производителя из 28 стран мира. Посетителями салона 2015 года стали более 46 официальных делегаций из 39 стран.

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Международный военно-морской салон - 2017
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