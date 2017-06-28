Росавтодор: хороших федеральных дорог станет больше на 14% к концу 2018 года

САРАТОВ, 28 июня. /ТАСС/. Росавтодор планирует увеличить количество федеральных автодорог, соответствующих нормативному состоянию, на 14% в течение 2017-2018 годов. Об этом в ходе рабочей поездки в Саратов сообщил журналистам заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.

"Состояние федеральных дорог сейчас находится на достаточно неплохом уровне. На начало 2017 года 71% федеральных дорог соответствуют нормативному состоянию. К концу 2018 года, в соответствии с теми задачами, которые ставились еще в 2011 году, мы должны достичь показателя в 85% соответствия", - сказал Астахов. Он добавил, что уже к концу 2017 года количество федеральных трасс, соответствующих норме возрастет примерно до 78%.

Ранее сообщалось, что объем федеральной поддержки региональных программ ремонта и строительства дорог в 2017 году превысит 120 млрд рублей. Из федерального дорожного фонда по регионам уже распределены 87 млрд рублей, еще 10 млрд рублей возвращены субъектам в счет неиспользованных трансфертов прошлого года. Кроме того, дополнительные 24 млрд рублей предусмотрены в рамках целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.